«Явное неуважение к обществу и государству РФ»

Россиян массово увольняют с работы из-за антивоенной позиции.

С начала военных действий в Украине в соцсетях стали появляться сообщения об увольнении россиян из-за их антивоенной позиции. С такой ситуацией столкнулись не только люди, которые выходили на улицы, митинговали или стояли с пикетами, но и те, кто просто поставил свою подпись под открытым письмом или выразил свое негативное отношение к происходящему в социальных сетях.

«Новая» поговорила с россиянами, которых уволили из-за требований о прекращении боевых действий в Украине.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Катя Долинина

Катя Долинина. Фото из личного архива

26 февраля руководительница двух кинотеатров «Москино» Катя Долинина рассказала в соцсетях, что ее попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за подписи под открытом письмом работников культуры с требованием прекратить боевые действия в Украине.

«Война в Украине — страшная трагедия как для украинцев, так и для россиян. Она влечет огромные человеческие жертвы, ставит под удар экономику и безопасность, приведет нашу страну к полной международной изоляции. В то же время она абсолютно бессмысленна — любое принуждение к миру с помощью насилия абсурдно. Предлог, под которым произошло развертывание «спецоперации», целиком и полностью сконструирован представителями российской власти, и мы выступаем против того, чтобы эта война велась от нашего имени», — говорится в письме.

Подпись Кати можно найти под номером 467. Помимо имени, города и должности — «культурный менеджер», девушка ничего не указала, «Москино» упомянуто не было. «Я не сомневалась, ставить ли свою подпись, сразу подписала. Понимала, что гипотетически это может обернуться проблемами, но, если честно, я скорее ожидала, это будет проблема для институции. Поэтому я не указывала там место работы», — говорит Долинина.

Проблемы, однако, возникли лично у Кати:

уже через день, как она говорит, ей позвонила старшая коллега и сказала, что, если подпись под письмом действительно принадлежит ей, то ее ждут на работе с заявлением об увольнении по собственному желанию.

«Я спросила, что будет, если я его не подпишу. Коллега ответила, что тогда они будут искать варианты, как уволить меня «по-плохому», и что это вопрос решенный. Я спросила, есть ли еще какие-то варианты, она сказала, я могу написать объяснительную, что мое имя попало туда по ошибке и что на самом деле я ничего не подписывала. От этого варианта я, естественно, отказалась», — рассказывает девушка.

По мнению Кати, она не последняя, кого уволят из-за подписи. Через рабочие чаты коллег попросили не публиковать посты на политическую тематику и не ставить флаг Украины на аватарки в соцсетях, но многие уже успели высказаться до всех предостережений. Коллега будто бы также сказала ей, что департамент культуры, которому и принадлежит сеть кинотеатров «Москино», «спустил список»:

«Я так понимаю, что им спустили непосредственно этот документ со всеми подписями и, видимо, сказали избавляться от всех, чьи подписи там есть. Я уже слышала, что это произошло не только с нашей институцией, но и с другими организациями, подведомственными департаменту культуры. Я написала заявление об увольнении по собственному желанию и с сегодняшнего дня я больше не работаю».

В самом заявлении Кате, как она говорит, не дали указать реальные причины увольнения, сообщили, что вынесением всей истории в публичное пространство она «подписала себе приговор».

Катя Долинина считает, что дело не в конкретном кинотеатре, а в департаменте культуры: «На мой взгляд, проблема связана не с «Москино» в данном случае, а с распоряжением. Я не возьмусь судить, как им следовало с этим быть, и с ними судиться не буду. Я решила, что это не та война, которую я хочу воевать, — не эти люди, не это место. Я не хочу с ними бороться, мне не кажется, что кому-то от этого станет лучше. Думаю, важнее сохранить свой внутренний мир, насколько это возможно, и лучше рассказать об этом другим, чтобы они не боялись бояться».

С «Новой» связался еще один работник департамента культуры, который анонимно рассказал, что его попросили написать заявление об увольнении за отказ удалить с аватарки в Facebook флаг Украины.

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Алексей Сафонов

Алексей Сафонов. Фото из личного архива

Алексей чуть меньше года работал главным инженером Ледовой арены «Светлый», что находится в маленьком селе Каменка Ростовской области, прямо на границе с Украиной. От дома до работы мужчине ехать 50 км.

«До работы долго ехать, поэтому, как обычно, 24 февраля в 7 часов собирался, включил телевизор, а там обращение Путина о начале военных действий. Я в полном шоке поехал на работу, а там все радостные. Я с таким трудом терпел, как они все хвалят Путина и ругают украинцев. Я еле проработал все это время. Ночью в тот день стала появляться первая неофициальная информация о погибших, и я со злости решил написать пост», — вспоминает тот день Сафонов.

«Свидетелями какого ужаса и позора мы являемся. Последствия для россиян будут катастрофичны! Украинцам стойкости духа! Героям слава!» — так выглядит весь пост 47-летнего Алексея Сафонова в Instagram. На момент написания материала под ним четыре лайка и 19 комментариев, в большинстве из которых Сафонова осуждают.

На следующий день после публикации, когда Алексей был на работе, ему позвонил товарищ — сотрудник полиции — с требованием удалить пост.

Но Алексей отказался. По его словам, спустя несколько минут после этого разговора в кабинет, где сидит он сам и его директор, ворвался генеральный директор ООО «Светлый» Александр Гончаров и заявил, что такие, как Сафонов, им «не нужны». Он же якобы посоветовал мужчине написать заявление об увольнении. Сафонов, по его словам, отказался, собрал вещи и уехал домой, осознавая, что его уволят в любом случае.

Через час уже к дому Алексея приехали сотрудники полиции и попросили его проследовать с ними в ОВД. На мужчину составили протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП — распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. В протоколе так и написано: «24.02.2022 житель Сафонов Алексей своими действиями оказал явное неуважение к обществу и государству РФ». Рассмотрение дела назначено на 4 марта.

По словам Сафонова, он ни о чем не жалеет и от своих слов отказываться не будет.

Иван Великанов

Иван Великанов. Фото из личного архива

25 февраля опера «Свадьба Фигаро» в Нижегородском театре началась с небольшого выступления дирижера Ивана Великанова. Он обратился к публике со словами о том, что музыканты за мир и против войны. После чего исполнил тему из «Оды к радости» Бетховена, которую сам дирижер назвал «музыкой, лучше всего выражающей идеи мира».

Уже через два дня Великанов опубликовал в своем Facebook-аккаунте видео с объяснением этого поступка. Дирижер заявил, что выступление с антивоенной речью было его инициативой, нижегородский оперный театр не был в курсе, и теперь за все должен нести ответственность исключительно он сам.

Еще через два дня Иван Великанов заявил, что его отстранили от дирижирования «Свадьбой Фигаро».

«В связи с моим небольшим антивоенным спичем и исполнением темы из «Оды к Радости» Бетховена перед спектаклем 25-го числа в Нижегородской опере я отстранен от дирижирования «Свадьбой Фигаро» 1 марта в Москве на фестивале «Золотая маска». Хотел бы выразить благодарность тем, кто пытался меня отстоять, и уважение коллегам, не согласившимся меня заменить. Спектаклю и всем его участникам, включая Фабио Мастранджело, который выйдет завтра за пульт, желаю всяческой удачи!» — пояснил Иван.

Фариза Дударова, корреспондентка

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