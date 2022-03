Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением российского вторжения в Украину и требованием немедленно вывести войска

За принятие документа, который осуждает российское вторжение в Украину и требует от Москвы немедленно остановить наступление и вывести войска за пределы международно признанных границ Украины, проголосовало 141 государство.

Против выступили лишь пять членов ООН: сама Россия, ее сателлиты Беларусь и Сирия, Северная Корея, а также Эритрея, в которой больше 30 лет правит тоталитарный режим Исайяса Афеворка.

Еще 35 государств воздержались при голосовании.

Пресс-служба ООН называет голосование историческим.

In historic “Uniting for Peace” session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2

— United Nations (@UN) March 2, 2022

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники. Количество пленных оккупантов украинские власти не раскрывают.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

