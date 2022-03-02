Мнение: Иностранных инвесторов заперли в России

Таких решительных мер по поддержке рубля и фондового рынка я ещё не видел. Жаль, конечно, что тотальная распродажа акций отменена, — я надеялся воспользоваться скидками, закупившись Сбером по 20 рублей, — но всё же приятно посмотреть, как Запад в итоге ограбил не россиян, а своих же собственных инвесторов.

Вот только часть сделанного:

1. Ставка по рублю задрана до 20% годовых. Брать в кредит рубли, чтобы покупать на них доллары, стало дорого.

2. Банкам выдали достаточно денег, чтобы в банкоматах и отделениях хватило наличности для леммингов.

3. Брокерам запретили переводить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж. Что заработано в России, должно остаться в России… ну, пока что.

4. Иностранцам запретили торговать российскими бумагами. Инвесторы из условного Лондона могут теперь продавать друг другу расписки на акции Газпрома, но пока действуют взаимные санкции, эти расписки годятся разве что на растопку камина. Сбросить реальные акции на Московской бирже, уронив тем самым их курс, иностранцы больше не могут физически.

5. Экспортёры обязаны теперь продавать 80% валютной выручки за рубли. Выручил валюту за нефть, будь добр прийти на биржу, поменять вырученные евро-доллары-юани на рубли.

6. Минфин направит триллион рублей на покупку подешевевших акций российских компаний. Кстати, наверняка ещё и заработает на этом, так как нефтянка сейчас наслаждается возвратом к справедливым ценам на нефть.

7. Российским компаниям, акции которых упали на 20% или более, разрешат выкупать собственные акции. Это называется «обратный выкуп». Курс акций от обратного выкупа идёт наверх и, вообще, конкретно в нашем случае для акционеров это неплохо.

8. Запрещён вывоз из страны наличной валюты на сумму более 10 тысяч долларов.

План у наших иностранных друзей был примерно такой: Запад вводим санкции, раздосадованные инвесторы бегут из России, распродавая всё подряд и увозя с собой доллары. В ходе распродажи котировки акций быстро падают (их продают), курс доллара быстро растёт (его покупают). Россияне в шоке, экономика в конвульсиях, на площадях начинают жечь покрышки.

План не сработал. Продать акции сложно, купить доллары можно только по грабительскому курсу, вывезти доллары за рубеж — целое приключение. Так что главные проблемы сейчас у иностранных инвесторов, которым санкционная агрессия Запада заморозила активы. Может быть, временно. Может быть, навсегда, так как если Запад решит в итоге конфисковать деньги нашего ЦБ, мы наверняка применим зеркальные меры ко всему, до чего только сможем дотянуться: и на территории России, и за её пределами. При этом Россия после такого взаимного списания останется примерно при своих, а вот граждане стран-разбойников уйдут в глубокий минус.

Впрочем, это не наши проблемы — главное, что бегущие иностранцы не смогут обвалить биржу. А если учесть, что у нас большой профицит внешней торговли, — мы продаём больше, чем покупаем и, следовательно, иностранцы вынуждены будут идти к нам на биржу, чтобы продать свою валюту, — перспективы и рубля, и российского фондового рынка выглядят теперь весьма неплохо.

Покупать рубли и класть их на счёт в банке я пока что не буду — подожду, пока ситуация станет более стабильной. Во-первых, санкции наверняка ещё не все ввели, может стать хуже. Во-вторых, у меня хорошая память, и я ещё помню глупости 2020 года — снижение ставки и льготную ипотеку. Рубль может ещё обесцениться, и обесцениться сильно.

Вместе с тем я не буду сильно удивлён, если к лету рубль прогуляется в обратную сторону, к курсу в 50 рублей за доллар. Такую вероятность я считаю маленькой, но отнюдь не равной нулю.