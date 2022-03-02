 

Эксперт: Занавес вокруг РФ может сформировать новую национальную психологию

02.03.2022, 20:09, Новости дня
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«Эксперимент по сооружению занавеса из неизвестного пока металла между Россией и Европой» движется опережающими темпами. Изменения затронут отнюдь не только Россию, они претендуют на системный характер, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Он пояснил, что эффект экономический сам по себе крайне «интересен – не в смысле наносимого сторонам урона, а с точки зрения того, как в принципе будет далее устроена мировая экономика, торговля, финансовая система».

 «Но еще более существенным представляется гуманитарный аспект перемен. Такого масштаба репрессивно-оградительных мер против всей страны (самой большой в мире, не говоря уже о Евразии), которые принимались бы не изнутри ее, а извне, в истории не было. Желаемая цель – спровоцировать в ней такой уровень возмущения, который приведет к изменению курса и превратит дальнейший возможный демонтаж этого самого занавеса в инструмент внешнего управления», – написал Лукьянов в Telegram.

«Достигнутая цель может оказаться принципиально другой – возникновение и консолидация за занавесом совершенно иной и, возможно, довольно устойчивой национальной психологии, диаметральной той, что подразумеваемся инициаторами ограничительных мер», – сообщил он.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин заявил газете ВЗГЛЯД, что в связи с ситуацией на Украине каждый из нас столкнулся с массовыми информационными вбросами, не имеющими ничего общего с реальностью.



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