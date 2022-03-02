 

Мариуполь взят в кольцо войсками ДНР

02.03.2022, 20:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вокруг Мариуполя сомкнута группировка войск Донецкой народной республики, освобождены несколько населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино.

Жители Киева же могут покинуть город в направлении Василькова. «Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают», – сказал представитель ведомства.

Такой же коридор безопасности есть на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

До этого Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Также в ведомстве заявляли об уничтожении 472 танков и 46 беспилотников ВСУ. Были уничтожены 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Ученые пояснили, почему людям не следует контролировать свою походку

09.12 / «Яндекс» вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones

10.07 / Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»

20.12 / США решили составить «перечень озабоченностей» действиями России

28.11 / Экономика: Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

23.03 / Секретарь горсовета Харькова Терехов: Почему кто-то считает, что я человек Авакова, а не Кернеса?

24.05 / Иностранные компании пригласили стать резидентами «Иннополиса»

16.12 / Захарова о высылке российских дипломатов из Германии: Недружественные действия Берлина не останутся без ответа

01.04 / Израиль планирует прививать подростков 12–15 лет вакциной от COVID-19 Pfizer/BioNTech

18.06 / Политолог рассказал о выявленных попытках зарубежного вмешательства в российские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика