 

Мариуполь взят в кольцо войсками ДНР

02.03.2022, 20:09, Новости дня
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Вокруг Мариуполя сомкнута группировка войск Донецкой народной республики, освобождены несколько населенных пунктов, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское», – цитирует Конашенкова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что мирные жители, желающие покинуть Мариуполь, в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге Мариуполь–Широкино.

Жители Киева же могут покинуть город в направлении Василькова. «Никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие не оказывают», – сказал представитель ведомства.

Такой же коридор безопасности есть на юго-западе Харькова в направлении на Люботин.

До этого Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

Также в ведомстве заявляли об уничтожении 472 танков и 46 беспилотников ВСУ. Были уничтожены 47 самолетов на земле и 11 в воздухе, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 336 единиц специальной военной автомобильной техники и 46 беспилотных летательных аппаратов.



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