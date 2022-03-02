Эксперт: Ежедневно на рекламу фейков о РФ в Facebook тратится 6,7 млн долларов

Распространители фейков и дезинформации о РФ стали одним из самых крупнейших рекламодателей на платформе Facebook на данный момент, сообщила член ОП РФ и директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на круглом столе «Давление на российские СМИ и другие факты информационной войны 2022».

«За шесть дней информационной кампании с фейками и дезинформацией в отношении РФ организаторами этой компании потрачено на данный момент более 77 млн долларов, при этом 40 млн долларов из этой суммы потрачено только на закупку рекламы на платформах Facebook и Instagram. По нашим данным, ежедневно на рекламу и на закупку рекламы с фейками и дезинформацией на платформе Facebook тратится от 1 млн 700 тыс долларов на русскоязычную аудиторию и аудиторию республики Белоруссия. При этом на западную аудиторию, то есть англоязычные страны мира, тратится порядка 5 млн долларов ежедневно. По нашим данным, распространители фейков и дезинформации о РФ о событиях на Донбассе стали одним из самых крупнейших рекламодателей на платформе Facebook на данный момент», – озвучила подсчеты Мизулина.

Председатель правления Корпорации интеллектуальной собственности РНИИИС Владимир Лопатин считает, что мы сегодня видим крайнюю фазу обострения информационной войны 2022 года, которая началась задолго до сегодняшнего дня и года, и продолжается сейчас не только на территории России, но и вокруг нее. При этом она ведется с использованием интернета, штаб управления которого находится в США, информационных ресурсов и ИТ-технологий как отдельных иностранных государств, так и межгосударственных объединений или даже международный организаций, считает эксперт.

«Мы много раз говорили о всевластии, всесилии социальных сетей, платформ, площадок. И только за вчерашний день мы получили от них несколько ударов, ударов даже не по нам, а по свободе слова в целом, когда и Google, и Instagram в 27 странах Европы заблокировали наш канал RT, Sputnik», – сообщил руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Сети ОП РФ Александр Малькевич. Он отметил, что вводятся бесконечные ограничения в отношении не только аккаунтов наших СМИ, но и аккаунтов органов власти: «Маркируются российские журналисты, маркируются органы власти, маркируются общественные деятели. Честно говоря, параллель только одна – мы знаем уже о той маркировке, которая была в Германии в 30-х годах».

Эксперты сошлись во мнении, что не должно быть полумер в отношении платформ, которые ограничивают свободу слова и распространяют деструктив – они должны нести ответственность за нарушение российских законов.

«Понятно, что сегодня американские власти оказывают колоссальное давление на американские медиаплатформы, некоторые из платформ пытаются усидеть на двух стульях, то есть меры принимают, но не ковровые, а некоторые просто ложатся под американских регуляторов. Мы видим это на примере Facebook, который за последнюю неделю превратился в помойку и в такой рупор откровенной дезинформации, лжи. И мы видим, как там разгоняются фейки с анонимных аккаунтов, служба модерации этому не только не препятствует, а такое ощущение, что они помогают им в этом. Сегодня, конечно, регулятора толкают на жесткие действия. И как вы знаете в отношении Facebook такие действия уже приняты», – сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Мы лишь отвечаем на ту информационную агрессию, которая идет, мы защищаемся, мы не принимали никаких превентивных мер. Законодатель сегодня дал регулятору весь спектр инструментов, тонко настроенный механизм мер для ответных мер в отношении платформ, который отошли от собственных внутренних кодексов этики, ориентированных на нейтральность, на объективность и стали просто инструментами откровенной пропаганды», – заключил он.

Со вторника в РФ замедляется работа Twitter на стационарных ПК, поскольку соцсеть распространяет недостоверную информацию, заявил Роскомнадзор. А с прошлой недели был частично ограничен доступ к соцсети Facebook из-за блокировки ряда российских СМИ.