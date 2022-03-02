 

Из РФ отправили первую гуманитарную колонну с помощью жителям Украины

02.03.2022, 20:08, Новости дня
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Из российского Белгорода отправилась первая колонна с гуманитарной помощью гражданам Украины. Необходимое продовольствие для мирных жителей приграничной зоны собрали представители бизнеса и неравнодушны россияне.

Груз включает в себя 20 тонн продуктов питания – хлеб, крупы, мясные и рыбные консервы, бутилированная питьевая вода, конфеты и сладости. Машины выехали из Белгородской области.

«Не секрет, что огромное число родственников белгородцев проживает на территории Украины. Сейчас этим людям живётся непросто, мы не можем остаться в стороне. Запрос от белгородцев на оказание человеческой помощи просто колоссальный», – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает пресс-служба главы региона.

Продукты передали приграничному населению – женщинам, детям, пожилым людям. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.

Сейчас в Белгородскую область прибыло более 1300 человек из Украины, ЛНР и ДНР. В пунктах временного размещения сегодня находятся 547 человек. Большинство их них женщины и дети.

Ранее сообщалось, что власти Крыма и представители Минобороны РФ оказали помощь оставшемуся без электричества и воды селу в Херсонской области. Совместно с представителями Министерства обороны Российской Федерации, власти Крыма доставили людям продукты, медикаменты и питьевую воду.



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