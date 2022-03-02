Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США

В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Делегации “определили ряд приоритетных тем” и “наметили определенные решения”. Сообщалось, что второй этап состоится 2 марта, однако украинские переговорщики не выходят на связь.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Украина тянет время по указу Соединенных Штатов. Дипломат высказал мнение в эфире телеканала al-Jazeera. Глава МИД РФ также заявил о готовности ко второму раунду переговоров с украинской стороной.

Напомним, 24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляли в Минобороны РФ, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и инфраструктуре информационных атак, а мирному населению ничего не угрожает.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет ждать представителей Украины в среду ближе к вечеру на месте переговоров, которое пока не сообщается общественности. Представитель Кремля подчеркнул, что основная цель спецоперации – денацификация Незалежной.