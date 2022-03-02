 

Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США

02.03.2022, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров России и Украины в Гомельской области Белоруссии. Делегации “определили ряд приоритетных тем” и “наметили определенные решения”. Сообщалось, что второй этап состоится 2 марта, однако украинские переговорщики не выходят на связь.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что Украина тянет время по указу Соединенных Штатов. Дипломат высказал мнение в эфире телеканала al-Jazeera. Глава МИД РФ также заявил о готовности ко второму раунду переговоров с украинской стороной.

Напомним, 24 февраля российские войска начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляли в Минобороны РФ, удары наносятся по объектам военной инфраструктуры и инфраструктуре информационных атак, а мирному населению ничего не угрожает.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что делегация России будет ждать представителей Украины в среду ближе к вечеру на месте переговоров, которое пока не сообщается общественности. Представитель Кремля подчеркнул, что основная цель спецоперации – денацификация Незалежной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Мнение: Есть только один Китай

11.07 / Мнение: Советы и гонения на РПЦ

22.07 / Школьная форма: за и против

28.12 / В 2022-м легинсы будут еще популярнее: трендовые модели года и советы по их комбинированию на примере блогеров

13.05 / Медики объяснили, что полезнее, лук или чеснок

09.06 / Успешна и в кино, и в красоте, и в материнстве: секреты Екатерины Вилковой

14.09 / Не вернулось обоняние после коронавируса? Не паникуйте!

14.05 / Как сделать из поддона симпатичные уличные стулья: следуем простой инструкции

15.10 / Томатная медуза или дьявольский кошелек? В сети пытаются разгадать эту загадку

14.12 / Мнение: Еврейский вопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика