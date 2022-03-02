 

Втюхивают огнетушители: жителей Подмосковья предупредили о новом виде мошенников

02.03.2022, 20:00, Разное
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Один из жителей подмосковного города Хотьково предупредил соотечественников о новом виде мошенников. По словам очевидца, несколько молодых людей навязчиво пытаются продать доверчивым гражданам огнетушители.

Автор сообщения разместил соответствующую публикацию во ВКонтакте, прикрепив к ней фотографию, на которой изображены два молодых человека. Он отметил, что эти аферисты также предлагают проверить и проверить вытяжку, хотя не имеют никакого отношения к управляющим компаниям и снабжающим организациям. Пользователь добавил, что своими жертвами мошенники зачастую выбирают пожилых и одиноких людей, в связи с чем попросил читателей распространить информацию о группировке среди своих родных и близких, передает сайт “Подмосковье сегодня”.



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