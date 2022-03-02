Пирс Броснан поделился редким фото с женой и сыном в день его рождения

Голивудский актер Пирс Броснан, который нечасто делится личным в своем Instagram-блоге, поделился с подписчиками редким семейным фото с супругой Кили и младшим сыном Пэрисом. Вчера парню исполнился 21 год – совершеннолетие по американским меркам. Старший сын пары Дилан отпраздновал в январе свое 25-летие.

С 21-летием, дорогой Пэрис. Пусть в твоем новом году будет все, чего ты только можешь пожелать! Со всей нашей любовью, твои мама и папа, – подписал фотографию 68-летний Пирс.

Пирс и Кили сейчас живут на острове Кауаи на Гавайях, куда они переехали более десяти лет назад. Осенью 2020 года, в разгар пандемии, пара продала свой особняк в Малибу, в котором родились и выросли их сыновья, за 100 миллионов долларов. Пара купила два земельных участка в 2000 году за 7,35 миллиона долларов, и первое время они жили в небольшом домике, а после актер построил там огромный дом с 5 спальнями и 14 ванными комнатами.

Напомним, Пирс Броснан и Кили Шэй познакомились в 1994 году, когда актер находился в депрессии и держал траур по жене. За несколько лет до этого супруга актера Кассандра Харрис, с которой он прожил вместе 17 лет, умерла от рака яичников. Пирс остался один – с 8-летним сыном Шоном и двумя приемными детьми. Кили Шэй работала журналистом, и их встреча была сугубо деловой – она брала у Пирса интервью. На один из ее вопросов Пирс тогда ответил: “Я себе пообещал, что больше никогда не женюсь”. Несмотря на решительный настрой, отношения между актером и юной журналисткой все же завязались, а в 2001 году Пирс взял Кили Шэй в жены.

Кэсси (первая жена Пирса – актриса Кассандра Харрис, – прим. ред.) была очень светлой и позитивной. У нее была невероятная энергия, и она научила меня особому взгляду на жизнь. Это была история о большой любви, большой дружбе и большом приключении. Ее уход стал страшной потерей. Траур не может длиться год, два или три. Я постоянно думаю о ней. Кили (нынешняя супруга Пирса Броснана – прим. ред.) оказалась добра ко мне и сострадательна. Она позволила мне оплакивать Кэсси. Кили стала моей Полярной звездой, – рассказывал Пирс в интервью в 2013 году.

В прошлом году Пирс и Кили отпраздновали 20-летие супружеской жизни.

Пирс Броснан с сыновьями от второго брака Пирс Броснан и Кили Шэй тогда и сейчас Пирс Броснан и Кили Шэй в день свадьбы