Масленица: рецепт маковых блинов от шефа
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Для приготовления самих блинов вам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйцо куриное – 9 шт.
- сахар – 120 г
- масло – 120 г
- соль – 8 г
- мука – 300 г
- молоко – 800 мл
- мак – 30 г
В глубокой миске нужно смешать все ингредиенты. Муку вводить постепенно, тщательно взбивая до образования однородной массы без комочков. Затем дать тесту постоять 20-30 минут при комнатной температуре. Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом и обжаривать блины на среднем огне.
К готовым, с пылу с жару блинчикам подается воздушный крем, украшенный ягодами красной смородины.
Ингредиенты для приготовления крема:
- мягкий сыр – 300 г
- сливки 33% – 100 мл
- сахарная пудра – 50 г
- ванильный экстракт – 5 г
- красная смородина – для украшения
Все компоненты для крема аккуратно взбить блендером до образования густой однородной массы.
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