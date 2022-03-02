 

Масленица: рецепт маковых блинов от шефа

02.03.2022, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для приготовления самих блинов вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • яйцо куриное – 9 шт. 
  • сахар ­– 120 г
  • масло – 120 г 
  • соль – 8 г
  • мука – 300 г
  • молоко – 800 мл
  • мак – 30 г

В глубокой миске нужно смешать все ингредиенты. Муку вводить постепенно, тщательно взбивая до образования однородной массы без комочков. Затем дать тесту постоять 20-30 минут при комнатной температуре. Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом и обжаривать блины на среднем огне. 

К готовым, с пылу с жару блинчикам подается воздушный крем, украшенный ягодами красной смородины.

Ингредиенты для приготовления крема:

  • мягкий сыр – 300 г
  • сливки 33% – 100 мл
  • сахарная пудра – 50 г
  • ванильный экстракт – 5 г
  • красная смородина – для украшения

Все компоненты для крема аккуратно взбить блендером до образования густой однородной массы.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Машкова стыдилась сниматься в сериале “Не родись красивой” из-за отца

19.04 / Из-за ужесточения требований Lada Granta пересертифицируют, как механизм автомобилесодержащий

09.08 / Клара Новикова оценила предложенную Татьяной Булановой «Ленинградскую надбавку»

05.08 / Мнение: Родился, вакцинировался, умер

19.01 / Мнение: Самый веселый ковидо-барак

25.09 / Звезда “Спеши любить” и “Это мы” Мэнди Мур ждет ребенка

25.06 / СМИ: у Рене Зеллвегер отношения с известным британским телеведущим

18.12 / Нострадамус предвидел будущее Крыма, России и всего мира

03.09 / Поклонники восхитились идеальным прессом Елизаветы Арзамасовой

15.11 / Мнение: Миру нужен новый мир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика