Масленица: рецепт маковых блинов от шефа

Для приготовления самих блинов вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйцо куриное – 9 шт.

сахар ­– 120 г

масло – 120 г

соль – 8 г

мука – 300 г

молоко – 800 мл

мак – 30 г

В глубокой миске нужно смешать все ингредиенты. Муку вводить постепенно, тщательно взбивая до образования однородной массы без комочков. Затем дать тесту постоять 20-30 минут при комнатной температуре. Хорошо разогреть сковороду, смазать ее маслом и обжаривать блины на среднем огне.

К готовым, с пылу с жару блинчикам подается воздушный крем, украшенный ягодами красной смородины.

Ингредиенты для приготовления крема:

мягкий сыр – 300 г

сливки 33% – 100 мл

сахарная пудра – 50 г

ванильный экстракт – 5 г

красная смородина – для украшения

Все компоненты для крема аккуратно взбить блендером до образования густой однородной массы.