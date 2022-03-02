Евросоюз отключит Россию от Гольфстрима

На фоне вооружённого конфликта на Украине представители Европейского Союза заявляют, что не планируют ограничиваться только экономическими санкциями – в ход пойдут и климатические ограничения.

“Наши учёные изменят гравитационное поле Земли, и Россия вновь окажется в Ледниковом периоде. Холод помешает им вести войну, а Украина победит”, – заявил представитель Европейской партии зелёных Вилли Феттсберг.

В российском правительстве уже отреагировали на беспрецедентное давление со стороны Европы. В ходе брифинга в администрации президента заявили, что климатические санкции только усилят Россию и государство не оставит их без ответа.

“Сегодня наши западные партнеры объявили об отключении поставок тепла из Атлантики. Нам уже много чего отключили – и ничего, Россия стоит. Российский народ терпелив, к тому же у него есть опыт выживания в Сибири, поэтому нас таким не запугать – отметил Дмитрий Песков. – Однако не думайте, что Россия позволит просто так себя обижать. Уже готовится пакет ответных мер, в частности – возможность нанесения высокоточных баллистических ударов по вулканам Камчатки”.

Сроки введения санкций в силу не уточняются.

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