Скандалы: Беглов решил встречаться с подчиненными в президентской приемной

Губернатор Петербурга сразу после встречи с президентом Владимиром Путиным, прошедшей 1 марта, провел совещание с председателем комитета Смольного по благоустройству Василием Пониделко

Беседа происходила прямо в приемной главы государства. Градоправитель заявил о том, что установка в городе остановочных павильонов является очень важной задачей для Смольного. Пониделко заверил главу региона, что в 2022 году предусмотрена их установка по четной и нечетной стороне проспекта Героев.

«Я понимаю, что есть проблемы с инженерными сетями, но нужно делать хотя бы временные остановки, чтобы люди не стояли под дождем. На проспекте Героев надо делать стационарные, там не попадают инженерные сети», – заявил Беглов.