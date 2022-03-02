Скандалы: Беглов решил встречаться с подчиненными в президентской приемной
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Губернатор Петербурга сразу после встречи с президентом Владимиром Путиным, прошедшей 1 марта, провел совещание с председателем комитета Смольного по благоустройству Василием Пониделко
Беседа происходила прямо в приемной главы государства. Градоправитель заявил о том, что установка в городе остановочных павильонов является очень важной задачей для Смольного. Пониделко заверил главу региона, что в 2022 году предусмотрена их установка по четной и нечетной стороне проспекта Героев.
«Я понимаю, что есть проблемы с инженерными сетями, но нужно делать хотя бы временные остановки, чтобы люди не стояли под дождем. На проспекте Героев надо делать стационарные, там не попадают инженерные сети», – заявил Беглов.
Телеграм-канал «Теория Элит» подмечает, что использование кабинета приемной президента в Петербурге для совещаний с подчиненными выглядит со стороны Беглова очень самоуверенным шагом. В СМИ также склонны верить в то, что встреча главы региона с Владимиром Путиным прошла не в марте, а двумя неделями ранее. Причиной подобных суждений является нынешняя загруженность президента, связанная со специальной операцией на Украине. Кадры со встречи, как сообщает, например, политолог Витушкин, являются лишь записью переговоров.
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