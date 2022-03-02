Премьер Польши предложил создать фонд восстановления Украины на €100 млрд

Пресс-служба польского премьера отмечает, что на встрече также обсуждались “системная поддержка Украины, ужесточение санкций против России и общая энергетическая независимость”.

“Это в том числе план восстановления Украины на €100 млрд, совместные инвестии и энергетическая независимость от российской имперской политики”, – говорится в заявлении.

“Украина, которая борется за свою территориальную целостность и независимость, стоит на защите европейских ценностей. Пусть в Брюсселе будет понятно: Польша, поддерживающая Украину прежде всего в гуманитарной, политической и дипломатической сферах, полностью осознает, что Украина сегодня стоит на страже свободы и независимости”, – заявил Моравецкий.

По словам премьера Польши, задача европейского сообщества – “предоставление ясных европейских перспектив”. “Это перспектива включения Украины в мирный проект экономического развития, которым является проект Европейского союза”, – заключил он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.



Дмитрий НЕЙМЫРОК

заместитель главного редактора

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