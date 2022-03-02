Мнение: Будет ли гиперинфляция в России, максимально возможный курс доллара и невероятный дефолт

1. Об угрозе гиперинфляции следует беспокоиться жителям США, да и в Евросоюзе ситуация всё тревожнее. В России же даже пессимистически настроенные экономисты признают, что оснований брать в расчёт возможность обесценивания рубля нет. Мы продаём за рубеж больше, чем импортируем. Это позволяет властям России за несколько месяцев вывести курс на любой комфортный для экономики уровень.

Полагаю, впрочем, что в марте-апреле курс рубля оставят низким. Как для того, чтобы поднарастить резервы, так и с целью как следует тряхануть иностранных инвесторов, бегущих сейчас из России из-за санкций.

https://lenta.ru/news/2022/03/01/cb/

Экономист Самиев заявил, что гиперинфляция России не грозит

Повышение ключевой ставки можно считать единственным действенным механизмом влияния Центрального Банка России на инфляцию, считает экономист, генеральный директор аналитического агентство «БизнесДром» Павел Самиев. Он также добавил, что риски гиперинфляции в России тем не менее минимальны. <…>

«Повышение ключевой ставки, действительно, в определенной степени сдерживает разгон инфляции, но даже при этом риски остаются высокими. При тех изменениях курса, даже в условиях небольшой стабилизации, наблюдаемой сегодня, импорт будет вносить существенный вклад в увеличение инфляции», — сказал аналитик.

Он заметил, что, кроме ключевой ставки, которая в значительной степени влияет на валютные курсы, что уже видно по сегодняшнему дню, эффективных механизмов регулирования инфляции у ЦБ не осталось. Следующим возможным шагом может стать сдерживание спекулятивных факторов, связанных с антимонопольной политикой, но это уже задача ФАС и антимонопольного регулирования.

2. О том, насколько может ещё подскочить доллар:

https://lenta.ru/news/2022/03/01/kkurs/

Снижение курса до тысячи рублей за доллар исключено, уверен экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал снижение до 120 рублей за доллар максимально возможным, поскольку и предложение, и спрос на американскую валюту будут крайне незначительными в ближайшее время.

По словам экономиста, доллар может начать стоить 1000 рублей только при условии, что государство полностью запретит хождение американской валюты в стране, спровоцировав появление черного рынка, как это было в Советском Союзе.

«Да и то, даже в таких экстремальных условиях подобный курс маловероятен. Вспомним советскую систему: официально доллар стоил около 1 рубля. В теневом секторе — 3-4 рубля. То есть если считать сейчас наш официальный курс примерно за 100 рублей, то, если вдруг введут полный запрет на валютные операции, доллар может начать стоить где-то рублей 300. Но опять же это возможно только при полном запрете на валютные операции с конфискацией», — заметил Кульбака.

Лично я прогнозы по курсу доллара делать не собираюсь — доллар может пойти как вверх, так и вниз. Дежурно порекомендую выстроить ваши планы так, чтобы вы остались в плюсе при любом курсе доллара, куда бы там биржи ни пошли.

3. Разговоры о дефолте в России возникают при каждом новом кризисе. Что поделаешь, у многих наших граждан крепко засела в голове травма 1998 года. Предпосылок к дефолту, однако, нет — если не называть дефолтом санкционный обмен ударами, когда мы будем намеренно морозить некоторые долги, чтобы компенсировать потери от нападения американцев на наш ЦБ.

https://ria.ru/20220301/defolt-1775710847.html

Российские власти располагают значительным объемом резервов, несмотря на их частичную блокировку странами Запада, вероятность дефолта по госдолгу сейчас крайне низкая, поделился мнением с РИА Новости первый вице-президент ЦСР Глеб Покатович.

“Совокупный объем российского госдолга на начало текущего года составил чуть выше 21 триллиона рублей (15,8% ВВП). Правительство Российской Федерации располагает значительным объемом резервов, даже несмотря на частичную их блокировку со стороны западных стран”, — сказал Покатович.

Согласно последним данные о географической структуре золотовалютных резервов, 48,6% были размещенных на территории Франции, Японии, Германии, США, Великобритании, Австрии и Канады, указал эксперт. “Однако на текущую дату эта доля вероятно окажется еще ниже по мере поступательной политики Банка России по снижению доли инвестиций в госдолг США”, — добавил он.

Эксперт напомнил, что объем ФНБ на 1 февраля 2022 года составил 13,6 триллиона рублей (10,2% ВВП). “Если исключить активы, затронутые санкциями, и ценные бумаги российских компаний, серьезно подешевевшие в результате обвала на фондовом рынке, то оставшийся объем средств ФНБ все равно выглядит значительно. В частности, на депозитах в ВЭБ.РФ было размещено 530,6 миллиарда рублей, на субординированных депозитах ВТБ и Газпромбанка — 138,434 миллиарда рублей, на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России — 226,7 миллиарда китайских юаней, 405,7 тысячи кг золота в обезличенной форме и 266,1 миллиона рублей”, — продолжил собеседник агентства.