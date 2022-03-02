Мнение: Можно ли верить Зеленскому?

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за шесть дней «специальной военной операции», которую проводит Россия, погибли шесть тысяч россиян.

Так и сказал президент Украины: «Российские матери теряют детей в чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что? Чтобы взять Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле».

В России кто-то, возможно, и знает точные цифры потерь. Но, похоже, это не Владимир Путин. Потому что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что главнокомандующий получает эту информацию, но в Кремле «не могут назвать цифры». Не могут назвать, потому что и сами не знают точных цифр? Или знают, но не хотят называть, чтобы не огорчать россиян, возможно, страшными цифрами потерь?

Минобороны вообще не комментирует информацию, поступающую от украинской стороны, хотя уже и признает, что есть и погибшие и раненные.

Что остается россиянам? Верить Зеленскому?

Фотография отсюда

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