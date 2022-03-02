Симоньян и Кеосаян решили пожениться в ответ на санкции Запада

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что решила официально оформить отношения с Тиграном Кеосаяном.

«Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!» – пишет журналистка в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Симоньян заявляла, что у нее было настороженное отношение к юридическому браку.

С 2012 года Симоньян состоит в гражданском браке с режиссером, продюсером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Пара воспитывает троих детей.

Ранее в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей. Среди них оказались Симоньян и Кеосаян.