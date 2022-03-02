Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам ЦБ

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина записала видеообращение к сотрудникам регулятора, в котором заявила, что экономика страны столкнулась с экстремальной ситуацией.

«Коллеги, друзья, наша экономика столкнулась с экстремальной, совершенно нестандартной ситуацией. Конечно, мы все хотели бы, чтобы такого не произошло. Но мы все делали для того, чтобы финансовая система и мы, как Центральный Банк, могли справиться с любыми шоками экономической и политической природы», – цитирует Набиуллину РИА «Новости».

Она заверила, что сотрудникам регулятора удастся справиться с ситуацией, хотя всем и приходится работать больше обычного. «Это тяжело. Изматывает психологически и физически, мы устаем, становимся нервными и раздражительными. Друзья, давайте помнить сейчас, что от нас с вами многое зависит, и поэтому мы должны быть сплоченными», – подчеркнула Набиуллина.

По ее мнению, необходимо оставить разногласия и помогать коллегам, в том числе по работе, выразить слова поддержки. Глава ЦБ призвала не вступать в политические споры на работе, дома и в социальных сетях, поскольку они «только выжигают силы».

«Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. И я очень надеюсь, что вы примете эту цель как свою. Спасибо вам за вашу работу каждый день. Мы – сильная команда, я очень вами горжусь», – заключила Набиуллина.

Ранее Банк РФ на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых, что стало ее новым историческим максимумом.

После этого ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.