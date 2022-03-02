Эксперт: События на Украине показали разрыв между обывателями и селебрити

«Мы живем в мире мифов и фейков. В связи с ситуацией на Украине каждый из нас столкнулся с массовыми информационными вбросами, не имеющими ничего общего с реальностью», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин.

«Важно своевременно фиксировать настроения в обществе. Так, недавние опросы ВЦИОМ указывают на поддержку спецоперации 68%-ми опрошенных россиян. Оппозиционная риторика наблюдается у 22% граждан. Медиа-элиты, как обычно, создают колоссальный шум, но не отражают мнение большинства, позиции глубинного народа. Налицо социальный разрыв между обывателями и селебрити», – сказал Гераскин.

Однако и среди последних нашлись патриоты и не поддались давлению Запада, считает эксперт. По его мнению, безусловными примерами здесь служат операная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев, попавшие под санкции ЕС и США из-за поддержки России.

«Напомнить, сколько западных артистов мы включили в списки «запрещённых» по украинскому кейсу? Ноль. Двойные стандарты, смешение спорта и культуры с политикой – жестокая реальность, где технологическая целесообразность выше и важнее человеческих жизней», – заключил эксперт.

Ранее адвокат Дмитрий Аграновский заявил газете ВЗГЛЯД, что только интегрированные в Запад люди и имеющие личную заинтересованность в виде счетов, гонораров и путешествий могут выступать против специальной операции РФ на Украине.

Стоит отметить, что в среду американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун поддержал спецоперацию РФ на Украине.