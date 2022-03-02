 

Российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины

02.03.2022, 18:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская делегация выдвинулась на место встречи с представителями Украины. Там вскоре состоится второй раунд переговоров, посвященных урегулированию военного противостояния между странами.

Соответствующей информацией поделились СМИ Белоруссии, где и пройдет саммит. Белорусские пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено движение колонны автомобилей с российскими дипломатическими номерами, сообщает Пятый канал.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал датой проведения переговоров вечер 2 марта. Накануне глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что второй раунд обсуждений пройдет на польско-белорусской границе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Возвращение Натальи Ветлицкой на отечественную сцену обернулось провалом

04.05 / Мнение: Казус Боделана

28.02 / Мединский высказался о важности переговоров с Украиной: Каждый час – спасенные жизни

06.07 / Мнение: Запретили “Акиру”

05.02 / Как болеется? – Личное мнение

18.04 / “На кону безопасность Европы”: россиянам хотят запретить въезд в страны ЕС

26.11 / Врачи предупредили об опасном последствии нехватки витамина D

15.02 / Нострадамус: «Люди потеряют Солнце и Луну»

05.12 / Дана Борисова поделилась с подписчиками проблемами в общении с дочерью: “Скандалы каждый день”

05.05 / В Москве суд принял к производству иск Навального к Пескову

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика