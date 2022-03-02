Российская делегация направилась на место встречи с представителями Украины

Российская делегация выдвинулась на место встречи с представителями Украины. Там вскоре состоится второй раунд переговоров, посвященных урегулированию военного противостояния между странами.

Соответствующей информацией поделились СМИ Белоруссии, где и пройдет саммит. Белорусские пользователи социальных сетей опубликовали видеозаписи, на которых запечатлено движение колонны автомобилей с российскими дипломатическими номерами, сообщает Пятый канал.

Напомним, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал датой проведения переговоров вечер 2 марта. Накануне глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что второй раунд обсуждений пройдет на польско-белорусской границе.