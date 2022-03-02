 

Профессор Альтштейн заявил о приближении конца пандемии COVID-19

02.03.2022, 18:38, Разное
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Известный российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 подходит к концу. По словам ученого, новых волн ковида больше не будет.

Однако Альтштейн подчеркнул, что в настоящее время люди по всему миру продолжают заражаться и умирать от коронавируса, поэтому по-прежнему необходимо прививаться и носить маски. Он добавил, что даже после завершения пандемии возможны тяжелые и смертельные случаи COVID-19, но их будет меньше, сообщает Vse42.ru.



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