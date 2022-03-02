Мнение: О лишении Путина места России в Совбезе ООН

У российского президента Владимира Путина перед началом войны против Украины было пять рубежей обороны, если что-то пойдёт не так. Это разногласия Запада, накопленные #резервы, нефтегазовый шантаж, право «вето» в СБ ООН и, наконец, «ядерная триада».

Теперь уже вполне очевидно, что всё это не работает.

Запад вполне един как в оценке российской атаки на Украину, так и в решимости противостоять ей любыми способами. Все российские «резервы» как минимум на две трети… обнулились — и трёхзначный курс доллара хорошее тому подтверждение. От российской нефти западные страны уже сами отказываются: Urals дешевле Brent уже на 12 долл., и такого гигантского дисконта не было никогда, а о «Северном потоке — 2» можно забыть, поскольку его оператор, Nord Stream 2 AG, спешно банкротится.

Теперь дошла очередь и до статуса России как постоянного члена Совета безопасности ООН.

Могут ли Россию оттуда «выгнать»?

Оптимисты говорят, мол, нет, ни за что. Якобы, #Россия «законно» получила это кресло как правопреемник СССР, и для исключения её из Совбеза ООН нужна как минимум резолюция того самого Совбеза, где у РФ право «вето». Упс! Тупик…

Но — нет.

В действительности, не только правовые основания, но даже и юридические возможности, чтобы «изгнать» Россию из Совбеза — есть. Да, возможно, не однозначные. Но точно не более шаткие, чем те, на которых РФ это место получила после краха #СССР.

Начнём с того, что ст. 23 Устава ООН, описывающая Совбез, вообще не упоминает ни Россию, ни РСФСР, ни Российскую Федерацию. «Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединённые Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности», — говорится в ней. И всё!

Если подходить по букве закона, после распада СССР Генеральная Ассамблея ООН должна была выработать новый порядок работы Совбеза, включая и то, кем заметить Россию (либо сократить число постоянных членов до четырёх), оформив это поправками в Устав. Этого сделано не было.

Более того, в конце 1991 года начались разговоры о том, что место СССР в Совете Безопасности «должно отойти какой-нибудь другой стране». А некоторые прямо намекали на то, что оно «отойдёт Японии или Германии, а #Россия не сможет стать постоянным членом». Как же вышло наоборот?

Исключительно по доброй воле #США. Которые, конечно, преследовали собственные цели — в первую очередь, по скорейшему установлению контроля над советскими арсеналами оружия массового уничтожения, — но в целом были настроены по отношению к «молодой российской демократии» вполне мирно. С подачи Вашингтона в приложении к Алма-Атинской декларации 1991 года, констатировавшей «смерть» Советского Союза и «рождение» СНГ, появился и такой пункт:

«Государства-участники Содружества… в интересах своих народов и всего международного сообщества, решили:

1. Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях.

2. Республика Беларусь, РСФСР, Украина окажут другим государствам Содружества поддержку в решении вопросов их полноправного членства в ООН и других международных организациях».

То есть, это была схема размена между бывшими советскими республиками, по которым те признали Россию государством, продолжающим членство СССР в #ООН, а взамен получили содействие в признании их в качестве полноправных субъектов международного права. На основании этого 24 декабря 1991 г. было направлено официальное послание президента РФ Бориса Ельцина Генеральному секретарю ООН, в котором, со ссылкой на упомянутое выше решение Совета глав государств СНГ, сообщалось о продолжении членства СССР в OOH Российской Федерацией.

Но это было, так сказать, «самопровозглашение». Чтобы оно получило международное признание, тогдашний генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр направил текст этого послания всем членам ООН и, ссылаясь на мнение юридического департамента Секретариата ООН, предложил считать, что это обращение носит уведомительный характер, констатируя #реальность, и не требует формального одобрения со стороны ООН. О согласии с таким подходом сообщили все постоянные члены Совета Безопасности и другие ведущие страны. Таким образом, с 24 декабря 1991 года Российская Федерация как бы продолжила членство СССР в ООН, включая и членство в Совете Безопасности.

Ещё раз. Право на членство России в Совбезе ООН как страны-правопреемника #СССР возникло исключительно на основании добровольного согласия четырёх других стран-членов СБ это «правопреемство» признать. А это означает, что при отзыве указанного согласия правовые основания считать нынешнюю Россию «продолжателем» Советского Союза… исчезают. И дальше вопрос может быть решён Генассамблеей ООН. Причём простым большинством голосов (пример того, как заменили Тайвань на КНР в том же Совбезе — всем в помощь).

Тут искушённый читатель может спросить: а как же #Китай?

Но, во-первых, это с точки зрения Устава ООН — чисто «процедурный» вопрос. А по ним, в соответствии со ст. 27 Устава ООН, права «вето» нет ни у кого. А во-вторых, как дополнение к «во-первых», тот же юридический департамент Секретариата ООН, живущий на #деньги Соединённых Штатов, может согласиться с тем, что даже отзыв согласия трёх из четырёх постоянных членов СБ ООН относительно членства России в этом органе уже позволяет вынести вопрос на рассмотрение Генассамблеи. Где у России вряд ли найдётся даже и дюжина союзников. #Беларусь, Венесуэла, Иран, Куба, Сирия, быть может, Китай… Кто ещё?

Ну и что Владимир #Путин сможет предпринять, если/когда и эту опору вышибут из-под его ног?

Грозить миру ядерной войной? Тут, пожалуй, даже Китай с Ираном открестятся от подобного безумства. Даже Ким…

Какой тогда выход?

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