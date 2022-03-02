От тренера Этери Тутберидзе за два дня ушли два фигуриста

В среду, 2 марта, 18-летняя российская фигуристка Алена Косторная прекратила дальнейшее сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе. Первым об этом сообщил “Матч ТВ”, и лишь пару часов назад информацию подтвердили обе стороны.

Да, мы прекратили сотрудничество с Этери Георгиевной. Новым тренером будет Елена Германовна Буянова, – сказала фигуристка в соцсетях.

А в беседе с тем же изданием хореограф Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал ситуацию весьма жестко:

Нужно работать, не важен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте, если человек захочет – сделает, не захочет – обратное, а менять тренеров можно сколько угодно. Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто. Этери Георгиевна всегда говорит “когда ты сошел с пьедестала, ты – никто”, у нас в жизни все так строится.

Алена Косторная

Напомним, что Алена уже во второй раз покидает команду Тутберидзе, правда, тогда это было решением самой Алены. В 2020 году спортсменка перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Однако Косторная не добилась там никаких результатов и спустя год решила вернуться обратно. Но 13 декабря прошлого года было объявлено, что Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы кисти руки. Поэтому она не участвовала в отборе на Олимпиаду, которая недавно прошла в Пекине. Позже она призналась, что перелом оказался “непростым” и возникли “осложнения”. А три недели назад, 13 февраля, стало известно, что Алена снова сломала руку:

Да, я опять сломала руку, теперь левую. Все бывает, – написала она у себя в Instagram.

Причины травм так и остались неизвестными. По уже подтвержденной информации, теперь она будет работать под руководством Елены Буяновой в ЦСКА. Тренировки начнутся в ближайший понедельник. На переход отреагировала тренер Татьяна Тарасова:

Я думаю, время от времени люди переходят к разным тренерам. Наверное, что-то у нее не складывалось в прекрасной группе у Этери Тутберидзе. Просто так не переходят. Елена Германовна – очень хороший тренер. Она воспитала олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. Надо посмотреть, что она сейчас может, над чем нужно работать.

Фигуристка добилась под руководством Тутберидзе больших результатов: выиграла финал Гран-при в 2019-м, Чемпионат Европы в 2020-м, два года подряд брала бронзу на Чемпионате России.

Алена Косторная в гостях на шоу “Вечерний Ургант”

Днем ранее, 1 марта, команду Этери Тутберидзе покинул совсем юный фигурист-одиночник Николай Колесников. В аккаунте 12-летнего спортсмена, который на днях занял девятое место в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров, в Instagram появилось следующее сообщение (страничку ведет его мама):

Хотим выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу, Георгию Похилюку, Алексею Железнякову, Ксении Владимировне Поталициной за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд. К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели. Благодарим весь персонал Ледового дворца “Хрустальный” – методистов, врачей, массажиста, которые всегда приходили на помощь и помогали в решении любых вопросов. Большое спасибо за все!

Николай Колесников и Камила Валиева Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков