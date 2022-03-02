Мнение: А что у нас с ковидом?

За всеми ужасающими событиями на нашей части глобуса мы подзабыли обо всех ковидных делах, и вообще считаем, что “ковид кончился”. Я любопытства ради зашел на свой любимый сайт https://yandex.ru/covid19/stat, предполагая что угодно; мысленно давал 50%, что его вообще уже вырубили после 24 февраля за ненадобностью.

Но нет – жив, курилка! И работает. И, судя по всему, статистику по ковиду в России по-прежнему если не собирают, то по крайней мере продолжают прилежно рисовать. Что вы думаете? Сейчас, конечно, смешно уже говорить в этом контексте о “жертвах” – но от ковида… они-таки как бы продолжают расти! Посмотрел на сегодня по России: “заражений” в день – почти 100 тысяч, смертей – 784!!

Смертность, в общем, на уровне лета этого года – когда произошел (или был нарисован) внезапный скачок смертности в 2 раза, с 400 в день до 800, аккурат после встречи в Женеве Путина и Байдена. И 800 в день так и оставалось весь июль-август, а потом и большую часть сентября (до выборов). Так вот – на сегодня смертность от ковида такая же – почти 800 в день. Другими словами – НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Если судить по цифрам – ковид в России “свирепствует” практически в тех же (а на самом деле больших) масштабах. Больших – потому что намного выше уровень “заражаемости”: скажем, 27 сентября фиксировали 779 смертей и 22 тыс. заражений за день, и это был “ужас-ужас”, всё правительство и СМИ стращали “жуткой эпидемией” и требовали кровь из носу всем вакцинироваться – а сейчас заражений чуть не вчетверо больше, смертей столько же – всем сто раз накласть, никто про ковид даже не заикается.

Что, конечно, правильно – пришла НАСТОЯЩАЯ беда, и на ее фоне все детские игрушки и ужастики естественным образом уходят на второй план… Да, посмотрел на вакцинацию россиян: тут, я смотрю, всё действительно прекратилось почти полностью – уровень “заколотости” в РФ как был в начале зимы на уровне 47% – так и остается на уровне 48%. Но радоваться этому не получается – похоже, что мы просто нашли куда более эффективный способ выпилиться из этого неприветливого мира, и ковид, как и чудодейственные вакцины от него, нам просто не понадобятся.

Пробежался по другим странам – везде резкие снижения и заражаемости, и смертности, куда БОЛЕЕ РЕЗКИЕ, чем у нас в России (у нас так по смертности – просто РОСТ). Всё ту же дикую раздвоенность наблюдаем мы “по ковидному вопросу” – как, в общем, и во всех прочих вопросах, если копнуть: РФ “вроде бы” вступила в войну со всем миром – но продолжает исправно качать газ и нефть своим “партнерам” (уже, очевидно, просто забесплатно)… и прилежно рисовать “цифры страшного ковида”, дабы угодить тем же старшим партнерам – в то время как и в Британии, и в США, и еще в куче стран отменили уже все ковидные ограничения вплоть до отмены “масочного режима”.

Пока всё похоже на “приказ на самоликвидацию”, полученный нашим бессмысленным Левиафаном от хохочущих рептилоидов. Ave, Сezar! Идущие на смерть приветствуют тебя!