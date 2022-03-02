 

Глава МИД Грузии обсудил с Кулебой возвращение посла Украины

02.03.2022, 18:20, Новости дня
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Главы МИД Грузии и Украины Давид Залкалиани и Дмитрий Кулеба в среду провели телефонный разговор по поводу отзыва Киевом из Тбилиси посла, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Надеюсь, после нашего разговора посол Украины скоро вернется и продолжит исполнение обязанностей», – сообщил телекомпании «Имеди» глава грузинского внешнеполитического ведомства.

«В разговоре я еще раз выразил удивление (отзывом) и отметил, что в данной обстановке это решение поспешное и в определенном смысле эмоциональное, – сообщил глава МИД Грузии. – Я попросил еще раз глубоко проанализировать, какие ассоциации это вызовет в нашем обществе и в международном сообществе».

Давид Залкалиани отметил, что «надеется на решение этой проблемы в ближайший период таким образом, как это соответствует нашему стратегическому партнерству».

Накануне президент Владимир Зеленский объявил об отзыве из Грузии посла, выразив недовольство неприсоединением Тбилиси к санкциям против Москвы. Также он недоволен, что Грузия не способствовала отправке на Украину добровольцев. В ответ Тбилиси напомнил о полной политической и гуманитарной поддержке Киева, безусловной солидарности с Украиной. Что касается добровольцев, официальные лица в Тбилиси говорят, что организованно их отправлять не намерены, при этом никто не запрещает самим желающим делать выбор и ехать на Украину.



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