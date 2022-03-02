 

Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора»

02.03.2022, 18:20, Новости дня
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Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в РФ организации «Правый сектор», сообщил боец ДНР.

«Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».

Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась.

Напомним, РФ начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.



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