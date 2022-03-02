 

«Бургер Кинг» решил не уходить из России

02.03.2022, 18:20, Новости дня
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Американская компания Burger King Corporation, владелец «Бургер Кинг» в России, не собирается уходить из России, заявили в ее пресс-службе.

«Бургер Кинг» все еще рассматривает Россию как один из стратегических рынков, заявили в компании РИА «Новости».

Ранее о приостановке показов фильмов на территории РФ заявили американская компания The Walt Disney Company и студия Warner Bros, а также компания Sony.

До этого американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в РФ приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию.



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