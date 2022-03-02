 

Карты банков РФ и Белоруссии перестали работать на Украине

02.03.2022, 18:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На украинской территории больше не работают выпущенные российские и белорусские банковские карты, сообщил национальный банк Украины (НБУ).

«Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Белоруссия, теперь не работают на Украине», – цитирует заявление регулятора ТАСС.

Ранее ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / В Румынию прибыли первые американские солдаты

30.09 / В компании Lenovo представили новую модель ноутбука YOGA 13s

14.08 / Массовые мероприятия в школах запретили до 2021 года

24.09 / Главы МИД ряда стран осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко

18.08 / Мнение: Голландия начала переход к бесполому обществу

16.04 / Начался прием заявок на соискание премии «ТЭФИ-Мультимедиа»

27.05 / В РФ предложили запретить продажу самогонных аппаратов

24.11 / Турция потеряла 70% туристов за десять месяцев

10.11 / Россия заявила о готовности реагировать в случае введения США санкций

21.08 / Украинские пограничники начали копать противотанковые рвы на границе с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика