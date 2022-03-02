Карты банков РФ и Белоруссии перестали работать на Украине

На украинской территории больше не работают выпущенные российские и белорусские банковские карты, сообщил национальный банк Украины (НБУ).

«Платежные карты, эмитированные банками Российской Федерации и Республики Белоруссия, теперь не работают на Украине», – цитирует заявление регулятора ТАСС.

Ранее ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.