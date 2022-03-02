Зачем улетает Собчак? – Личное мнение

Сегодня ряд каналов сообщил, что Ксения Собчак решила уехать из России. Гундела-гундела, мол, а потом испугалась.

Слух разошёлся так широко, что тамада Ксения была вынуждена пуститься в пространные объяснения.



Фото: Соцсети

«Я лечу, а не улетаю», — опровергла Сочак все домыслы.

Нет, формулировки — это, конечно, важно. Одно дело — драпать, а совсем другое — улететь на плановый отдых.

«Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания – даже ребёнку – надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт. Муж в Москве – приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — развёрнуто понесло Ксению.

Плановый отдых. Всё ОК. Взяла ребёнка и — за границу. Другая Ксюндель — Бородина — уже там.

В общем, грамотное решение. Тем более, когда ты — с ребёнком. Не переждать на отдыхе то, что происходит вокруг, а — чего уж поделать? — обещала сынульке. На то ты и журналист, и кандидат, и политический деятель.

Ну, а потом прилететь и сказать, что была сердцем всеми со вместе. Это ведь самое важное — где твоё сердце, твои мысли, душа.

Понимаешь ты это, аудитория Дома 2, или нет?!

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