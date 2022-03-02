 

Зеленский заявил о 6000 погибших россиян

02.03.2022, 18:01, Разное
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…в результате боевых действий в Украине. Минобороны РФ не раскрывает данные о потерях.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал о 6000 погибших россиян за шесть дней «специальной военной операции» РФ (власти РФ называют это «спецоперацией», а Роскомнадзор вынуждает СМИ удалять материалы, в которых конфликт назван «войной»). Видеообращение размещено в телеграм-канале президента.

«Российские матери теряют детей в чужой для них стране. Вдумайтесь в это число: шесть тысяч погибших россиян за шесть дней войны. Чтобы что? Чтобы взять Украину? Это невозможно. Мы на своей родной земле», — сказал Зеленский.

Минобороны РФ никак не комментирует информацию, поступающую от украинской стороны насчет погибших и раненых. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Путин как главнокомандующий получает эту информацию, но в Кремле «не могут назвать цифры». Минобороны РФ впервые признало потери среди военных 27 февраля, но без конкретики — ведомство не назвало цифр погибших, пострадавших и пленных.

Между тем, судя по сообщениям глав российских регионов, как минимум 19 военнослужащих РФ погибли в Украине во время боевых действий.

Президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале «спецоперации» в Украине. В Минобороны РФ заявили, что «выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии». ВС РФ наносят удары по Киеву, Харькову и другим городам Украины. Минобороны РФ утверждает, что не ведет огонь по гражданским целям.

Источник: Новая газета



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