 

Скандалы: Вадим Трухачев: после Крыма и Донбасса Украина рискует потереть Закарпатье

02.03.2022, 17:55, Разное
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Положение этнических венгров на Украине стремительно ухудшалось в последние годы

С началом боевых действий оно стало критическим, из-за чего западный украинский регион может выйти из-под контроля Киева. Такое предположение высказал Вадим Трухачев, преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ.

Он оценил обращение украинских венгров к Будапешту, предположив, что в ближайшем будущем Украина рискует утратить еще один регион.

«Вопрос очень серьезный, поскольку даже нынешняя венгерская оппозиция, которая плохо относится к России и премьеру Венгрии Виктору Орбану, вся она не удовлетворена положением венгров в Закарпатье. Даже противники премьера в случае его смещения будут требовать от Украины защитить права венгров. Как минимум речь зайдет о создании Венгерского национального района Закарпатья», – предупредил историк.

По мнению Трухачева, если киевский режим не пойдет на уступки, то это может стать сигналом закарпатским венграм приступить к активным действиям. В конечном итоге Закарпатье может перейти к Венгрии при молчаливом согласии Евросоюза.



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