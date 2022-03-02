Мнение: Ускоряющиеся процессы

В стране уже явочным порядком вводится военная цензура и происходят зачистки информационного пространства. Логика понятна — власть готовится к резкому росту протестных настроений, поэтому зачищает любые возможности для самоорганизации. Собственно, это естественный ход, но в практическом плане бесполезный. В 17 году интернета не было, газета «Искра» распространялась подпольно. Ни на что это не повлияло.

Основная проблема сейчас — в утрате управляемости процессами. Они становятся слишком быстрыми и слишком сложными для системы управления, которая сама находится в состоянии распада. Ситуация классическая для состояния сдвига — чайник начинает прыгать. Мы наблюдаем последний всплеск осцилляций — принятие хаотических решений в ответ на возникающие кризисы, которые перестают подчиняться каким-либо закономерностям. Они просто происходят с любой частотой и любые по амплитуде. Наступает время окончательной суверенизации подсистем: в состоянии развала каждая часть системы начинает думать о собственном спасении и оптимизирует свои издержки по ресурсам. Это означает, что уже сейчас на местах думают не столько о выполнении спускаемых распоряжений, сколько о спасении того, что касается лично их. Эту тенденцию пытаются перебить террором, но террор имеет свои ограничения и главное — он не будет успевать за распадом. Для превентивного террора у власти просто нет ресурса.

Наступает время «черных лебедей». Какое именно событие в итоге станет тем, которое обрушит систему, не скажет никто, но маленькие «лебеди» будут появляться все чаще и все большего размера.

Думаю, что при сохранении текущих тенденций счет может идти уже на недели, максимум на месяцы. Я на одном из осенних семинаров говорил, что система управления обладает ресурсом устойчивости приблизительно до лета нынешнего года. Военная операция ускорила процесс вымывания устойчивости. Думаю, что все сроки сдвигаются и процессы будут только ускоряться.

Это можно заметить по последней неделе. «Операция» идет всего лишь неделю, но обстановка изменилась кардинально и необратимо. Как внутри страны, так и снаружи. И это только неделя. Ресурсно же Кремль может вытянуть ведение боевых действий не более чем до середины-конца апреля (возможно, даже это оптимистично). Уже говорят о мобилизации, но это будет означать лишь резкий рост рисков социального бунта уже внутри страны.

Маркером приближения краха станет бегство правящей касты за рубеж, предательство и, возможно, череда загадочных смертей или исчезновений. Кстати, как раз пришло сообщение о бегстве Собчак в Турцию.

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