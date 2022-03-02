 

“Вы не “освободители” – вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю!” Ющенко послал Путина на х…й

02.03.2022, 17:51, Новости дня
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“Сегодня Украина в огне и пылает от востока до заката, от юга до севера. Погибают наши дети, женщины, мужчины и самые достойные солдаты и солдатки мира. Наш враг – московская хунта, российский фашистский режим, так называемый “русский мир”, пришедший семь дней назад оккупационной войной на мирную мою нацию и государство Украина”, – написал Ющенко.

Он подчеркнул, что эта “оккупационная и захватническая война” является 25-ой по счету, которую “ведет Московия против Украины-Руси” и одной из тех, которые Россия вела или ведет в мире.

“Сакральным вопросом, который вкладывался и блуждал последние семьдесят лет в головах граждан так называемого “великого и несокрушимого СССР”, как пропагандистское клише, был вопрос: “Хотят ли русские войны?” Сегодняшний ответ на этот ритуальный для России вопрос ясный и короткий – “хотят!” “Хотят” и ведут эти войны в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Крыму, Донбассе, а до недавнего времени и в Нагорном Карабахе”, – отметил президент.

Он обратился к оккупантам, подчеркнув, что свое будущее Украина видит без России.

“Вам этого Украина никогда не простит! Вы – прокляты! Вы не “освободители” – вы чума, вы палачи, которые приносят мучения на святую украинскую землю, вы поставляете смерть моей любимой украинской нации и государству. Вас никто не зовет и никто не хочет видеть вас ни в одном украинском доме, ни в одном украинском селе и местечке. Вас сегодня может с радостью принять только сырая земля. И она, кстати, это успешно делает уже седьмой день!”, – заявил Ющенко.

В своем обращении президент упомянул и президента Путина.

“Адресату желаю покончить со своим маниакальным безумием способом, который ему наиболее доступен! Иди на х…й! Слава Украине!” – написал Ющенко.

https://www.facebook.com/president.ukraine/posts/513907466759815

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожено более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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