 

В Киевской области от снаряда российских оккупантов погиб ребенок – Офис генпрокурора

02.03.2022, 17:50, Новости дня
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28 февраля, находясь с семьей между селами Бузово и Туровщина в Киевской области, мальчик 2008 года рождения был убит осколком снаряда, выпущенного вооруженными силами Российской федерации, сообщили в ведомстве.

“Семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области, которые обстреливали дома мирного населения. Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрылись от очередной колонны. Осколки попали в руку и грудь ребенка, и он умер на месте. Родители ждали темноты, чтобы унести тело ребенка, во время чего снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны в Кировоградскую область со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов. Мы фиксируем каждый факт агрессии России. Весь мир должен видеть, как наших детей нашу страну разрывает оружие захватчика и помочь нам наказать агрессора!” – заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Головановская окружная прокуратура Кировоградской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/322613023234871

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожены более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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