 

Облачный сервис Google Drive стёр данные пользователей с российскими IP

02.03.2022, 17:31, Разное
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В среду утром россияне не смогли получить доступ к своим файлам, размещённым в облаке Google Drive. Сначала клиенты подумали, что произошёл сбой связи, но в полдень по московскому времени узнали, что вся их информация уничтожена.

По оценкам телеком-аналитиков, на серверах Google хранится около 10-ти петабайт информации, принадлежащей российским гражданам, компаниям и даже госорганам. Компания заявила, что уничтожила российские файлы из опасения, что они могут использоваться в военных целях.

«Решение стереть российские файлы мы приняли, чтобы показать российскому народу, какова цена войны. Она стирает с лица земли не только города и сёла, но также воспоминания и надежды. Огонь не знает разницы между танком и семейным альбомом. То и другое сгорает и приходит в негодность», – заявил глава компании, Сергей Брин.

Возмущённые клиенты пытаются достучаться до техподдержки и объяснить, что уничтоженные файлы были для них крайне важны, и их необходимо срочно восстановить: «У меня там важнейшая диссертация по окончательному решению украинского вопроса! Восемь лет работы! Локальной копии нет! То, что произошло, противоречит здравому смыслу и логике! Сергей Брин же наш, он в Москве родился, он должен был за нас, а он по России бьёт, фашистский прихвостень! За что?» – эмоционально заявил экс-глава Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин.

Сообщается, что утром среды по вашингтонскому времени примеру Гугла могут последовать Майрософт, Дропбокс и Яндекс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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