Мнение: Число медалей по странам бСССР, сверхразвитый спорт в России и МОК против российских спортсменов

1. Россия – это лишь половина СССР по населению, однако у нас в 6 раз больше медалей на Олимпиаде в Пекине, чем у всех остальных постсоветских стран вместе взятых. Оно и понятно. Человек без руки существовать может. Рука без человека — уже навряд ли.

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-stran-byvshego-sssr-po-kolichestvu-medalei-na-olimpiade-v-pekine-6213a891f9e2f0241603d949

Неплохо выступили только Латвия и Эстония. У них всего лишь по одной медали, однако если разделить эту медаль на размер населения, то показатель получится довольно высокий. Впрочем малые страны имеют возможность поставить на Олимпиаду больше спортсменов на душу населения, чем крупные страны, это облегчает им получение наград.

У Белоруссии всего 2 медали, то есть по медали на каждые 4,7 миллиона человек. У России 32 медали, то есть по медали на каждые 4,6 миллионов человек. Можно сказать, что зимний спорт у нас и в Белоруссии развит примерно одинаково.

А вот в остальных республиках бСССР всё грустно. Они получили гораздо меньше медалей чем на душу населения, чем Россия и Беларусь, либо вовсе не получили ни одной.

При этом не нужно делать скидку на южное расположение стран Закавказья и Средней Азии. Там есть достаточно высокие горы, в которых длительное время лежит снег – то есть там есть природные возможности для зимнего спорта. Кроме того, площадки с искусственным снегом, крытые ледовые дворцы для хоккея, коньков и кёрлинга можно сейчас построить в любой стране.

Очевидно, у большинства постсоветских стран просто нет денег либо желания всерьёз развивать зимний спорт.

2. Любопытный график приводит профессор Александр Скоробогатов:

https://skorobogatov.livejournal.com/91698.html

Медальный зачет по результатам завершившейся вчера Олимпиады недвусмысленно указывает на корреляцию между благосостоянием страны и ее спортивными успехами.

Ее я визуализировал на графике рассеяния для количества золотых медалей и душевого дохода (с учетом ППС). Чтобы учесть разницу между странами в их усердии к спорту, выборку я ограничил теми, что получили на Олимпиаде хотя бы одну медаль любого достоинства.

Разброс точек намекает на нелинейную зависимость, которая предполагает, что чем ты богаче, тем больше каждая следующая тысяча душевого дохода тебе приносит золотых медалей.

Но кое-кто выбивается из этой закономерности. Россия и, еще больше, Китай завоевали значительно больше золотых медалей, чем предсказывает их душевой доход.

Из этих данных можно заключить, что, хотя спорт – излишество, которому уделяют внимание в меру материальных возможностей, в нашем случае можно сказать: спортсмен в России – больше, чем спортсмен.

То есть, количество медалей и вправду сильно зависит не только от размера населения, но и от уровня благосостояния. При этом российские спортсмены завоёвывают гораздо больше медалей, чем можно было бы ожидать с учётом нашего размера населения и уровня ВВП.

3. Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до соревнований, а также перенести все соревнования, запланированные в России, в другие страны:

https://rsport.ria.ru/20220228/mok-1775618145.html

https://lenta.ru/news/2022/02/25/ioc/

Это к вопросу, насколько реально МОК является нейтральной международной, а насколько политизированной прозападной организацией. Впрочем, это было ясно уже по истории с допинговым скандалом.

Многие спортивные федерации уже последовали призыву МОК, ограничили участие российских спортсменов и отменили/перенесли соревнования. Однако российские спортсмены смогут, по крайней мере в некоторых видах спорта, продолжать выступать под нейтральным флагом. К этому нам уже не привыкать, так что сильно это обстоятельство нас не огорчит.

Ещё один позитивный аспект – Минспорта собирается перенаправить те деньги, которые раньше шли на финансирование международных федераций и состязаний, в более полезное русло – на массовый спорт, на спортивные площадки и секции для детей:

https://lenta.ru/news/2022/03/01/chernyshenko/

Профессиональные спортсмены, безусловно, делают важную работу: они вдохновляют и развлекают людей, представляют нашу страну на международной арене. Однако обыкновенная физкультура для поддержки здоровья населения всё-таки тоже важна.

Некоторые международные федерации без российских денег могут пострадать особенно сильно, например ФИДЕ (Международная шахматная федерация), которая недавно также лишила флага россиян и белорусов. По слухам, более половины финансирования ФИДЕ приходится на Россию. Полагаю, это отличный повод наказать ФИДЕшников: перекрыть им денежный поток и сделать свою собственную, альтернативную международную шахматную федерацию. Чтобы наши спортсмены могли играть там с индийцами, китайцами и прочими сильнейшими шахматными нациями. Но и представителей стран Запада также можно было бы пригласить в нашу федерацию: мы же не варвары, мы не собираемся наказывать иностранных спортсменов за то, что нам не нравится поведение властей в их странах.