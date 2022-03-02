 

ZDF – многие страны Латинской Америки поддерживают действия Путина на Украине

02.03.2022, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительства многих стран в Южной и Центральной Америке, а также Карибском регионе поддерживают спецоперацию РФ на Украине, пишет ZDF. Главы некоторых государств обвиняют США и НАТО в том, что это они спровоцировали конфликт. Другие же стараются сохранять нейтральный статус и не занимать чёткой позиции по сложившейся ситуации, рассказывает немецкий телеканал.


AP

Многие правительства Латинской Америки поддерживают действия главы Кремля Владимира Путина на Украине, пишет ZDF. И многих из них объединяет «неприязнь к демократии», рассказывает немецкий телеканал.

К примеру, Никарагуа остаётся одной из тех немногих стран, где российским политикам до сих пор обеспечен радушный приём. Недавно с визитом там был спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, и он поблагодарил президента Даниэля Ортега за то, что он одним из первых поддержал признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

При этом Ортего обвиняют в нарушениях прав человека, отмечает ZDF, в частности в убийствах студентов, участвовавших в демонстрациях, в арестах конкурентов на выборах и насильственном подавлении оппозиции. Поэтому его недавнее переизбрание на Западе не признали. РФ же его признала как главу государства.

Традиционно близкие отношения поддерживает с Кремлём и Куба. Ещё со времён существования Советского Союза Гавана занимала антиамериканскую позицию и сейчас винит в событиях на Украине США и НАТО. «Усилия США по продолжению расширения НАТО вдоль границ Российской Федерации привели к сценарию с последствиями непредсказуемого масштаба, чего можно было избежать», — заявили в МИД Кубы.

Одним из первых военную спецоперацию РФ на Украине поддержал президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого также обвиняют в преступлениях против человечности, отмечает ZDF. «Венесуэла стоит на стороне Путина», — заявил он. 

При этом в Южной и Центральной Америке есть и те, кто занял нейтральную позицию по отношению к российско-украинскому конфликту. К примеру, к нейтралитету призвал президент Бразилии Жаир Болсонару, который открыто симпатизирует Путину. Впрочем, его мнение расходится с официальной позицией бразильских властей, которые осуждают действия Кремля на Украине. Это в очередной раз свидетельствует о том хаосе, который царит во внешней политике страны.

Чёткую позицию по конфликту Москвы и Киева избегает высказывать и президент Сальвадора Найиб Букеле. Правозащитные организации обвиняют его в попытке создать диктатуру в своей стране, отмечает ZDF. Социалистическое правительство Боливии также пока что занимает нейтральную позицию, а некоторые из его членов даже называют президента Украины Владимира Зеленского диктатором. А вот бывший глава южноамериканского государства Эво Моралес считает, что это США и НАТО спровоцировали обострение на Украине.

Любопытная ситуация сложилась также в стране — партнёре НАТО Колумбии. Фаворит на предстоящих выборах, левый сенатор Густаво Петро, отказывается занимать чёткую позицию по Украине и призывает колумбийцев сосредоточиться на проблемах в своей собственной стране. Из-за его высказываний о РФ и Венесуэле его даже прозвали Петроски. Если он победит на выборах, США потеряют важнейшего союзника в Южной Америке, заключает ZDF.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Захарова назвала позором заявления США о «вторжении» РФ на Украину

13.05 / Япония определилась с кандидатами на полет на МКС в декабре

04.10 / Минпросвещения сообщило о переводе 3% российских школ на карантин

13.10 / Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие на законных основаниях

29.10 / В iPhone 12 обнаружили функцию реверсивной зарядки

14.04 / Лепсу и Буйнову закрыли въезд на Украину

18.10 / WhatsApp обзаведется встроенной службой поддержки

02.12 / BFM TV – во французских аптеках наплыв желающих пройти ПЦР-тест и бустерную вакцинацию

27.11 / Оператору Russia Today запретили въезд в Украину на три года

17.04 / В Греции предложили отменить визы для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика