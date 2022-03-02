Володин создал в Госдуме совет по поддержке граждан в условиях санкций

Заместителем председателя совета назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Зампредом – ответственным секретарем назначен член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Ранее Володин анонсировал дополнительное заседание Госдумы 4 марта. Депутаты рассмотрят предложения правительства по поддержке граждан. Парламентарии вместе с кабмином подготовят инициативы. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине для денафикации и демилитаризации страны. Ряд западных стран ввели санкции против РФ. Помимо прочего, ограничения предусматривают отключение ряда крупных банков от системы SWIFT.