 

Володин создал в Госдуме совет по поддержке граждан в условиях санкций

02.03.2022, 17:15, Разное
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Заместителем председателя совета назначена вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Зампредом – ответственным секретарем назначен член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Ранее Володин анонсировал дополнительное заседание Госдумы 4 марта. Депутаты рассмотрят предложения правительства по поддержке граждан. Парламентарии вместе с кабмином подготовят инициативы.

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине для денафикации и демилитаризации страны. Ряд западных стран ввели санкции против РФ. Помимо прочего, ограничения предусматривают отключение ряда крупных банков от системы SWIFT.



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