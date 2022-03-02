Минздрав России зарегистрировал «Атериксен» — новый эффективный препарат от COVID-19



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Минздрав РФ зарегистрировал препарат «Атериксен», который создала отечественная фармацевтическая компания «Валента фарм».

«Препарат предназначен для лечения коронавирусной инфекции и в дальнейшем для лечения других острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп», — цитирует ТАСС пресс-службу компании-производителя.

Пока лекарство зарегистрировано только для лечения взрослых пациентов с легким вариантом ковида. Как показало исследование, применение «Атериксена» на 80% снижает количество госпитализаций у амбулаторных больных с COVID-19. В настоящий момент проводятся клинические исследования с целью регистрации препарата для лечения ОРВИ и гриппа.

Серийное производство «Атериксена» начнется в РФ в конце II — начале III квартала 2022 года. Пока препарат будут использовать для лечения российских пациентов, а в дальнейшем планируется поставлять его Юго-Восточную Азию.

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В начале февраля 2021 года Минздрав включил в Государственный реестр лекарственных препаратов лекарство «Эсперавир» производства компании «Промомед». Это дженерик молнупиравира, созданного фармконцерном Merc & Co.

По словам разработчиков, «Эспиравир» будет выпускаться в капсулах по 200 и 400 мг. Это лекарство предназначено для ранней терапии коронавируса и подходит для всех групп пациентов. Пока не сообщалось о сроках поступления дженерика в аптеки и больницы.