 

В Кенсингтонском дворце покажут ранее неизвестный портрет принцессы Дианы

02.03.2022, 17:05, Разное
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Сегодня в Кенсингтонском дворце появился ранее неизвестный портрет покойной принцессы Дианы. Фото станет частью предстоящей выставки, которая откроется 4 марта. Портрет Дианы Спенсер представляет собой черно-белую фотографию, на которой принцесса изображена в профиль. Снимок был сделан известным фотографом Дэвидом Бейли в 1988 году по заказу Национальной портретной галереи. Несколько портретов из этой съемки мир уже видел, однако именно этот был сохранен автором в его частной коллекции и только сейчас представлен публике.

К слову, Диана была вторым членом королевской семьи, который позировал Бейли. Первым стал муж принцессы Маргарет, известный фотограф лорд Сноудон в 1965 году.

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Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Помимо этого неизвестного портрета Дианы, на экспозиции будут впервые представлены снимки, сделанные членами королевской семьи в разное время, а также фотографии монарших особ с фотокамерой в руках.

Напомним, фотография – одно из главных хобби многих монархов, но особенно Кейт Миддлтон. Ее любовь к фотографии давно известна, причем не только другим представителям британской монархии, но и всему миру. Ведь сделанные лично ею снимки герцогиня Кембриджская не прячет, а выкладывает в общий доступ в Instagram Кенсингтонского дворца и приурочивает эти публикации к дням рождения родных и близких. Так, в официальных аккаунтах британской королевской семьи в Instagram регулярно публикуются портреты как принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи по отдельности, так и всего ее семейства в целом.



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