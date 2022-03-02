Марина Александрова сыграет Фриду Кало в новой постановке Театра Наций

В субботу, 5 марта, на сцене Театра Наций состоится премьера новой работы режиссера Сергея Сотникова, актрисы Марины Александровой и музыканта-виртуоза Петра Дранги — спектакль-концерт “Фрида”.

В постановке, по признанию создателей, соединились воедино оригинальная музыка, графика, строки из переписки и воспоминаний Фриды Кало и Диего Риверы, а также поэзия Федерико Гарсиа Лорки, поднимаются важные вопросы современности — о свободе самовыражения, силе преодоления и целостности человека.

Меня давно привлекала фигура Фриды Кало, ее невероятная личная судьба и богатое художественное наследие. Вдохновляясь ярким мексиканским колоритом и сюрреалистическими сюжетами полотен, я сочинил много мелодий, которые в моей голове оживляли те или иные картины Фриды, наполняя их еще большим смыслом и энергией. Из этих фантазий родилась идея рассказать историю Кало посредством музыки, поэзии и театрального действа. В диалоге с художественным руководителем Театра Наций Евгением Мироновым мы решили пригласить к сотрудничеству Марину Александрову, потому что именно она способна выразить на сцене, как женскую хрупкость, так и невероятную силу истинного художника— говорит Петр Дранга.

Марина Александрова и Петр Дранга

Для меня спектакль-концерт “Фрида” — это возможность творческого диалога с женщиной, которая восхищает, возмущает и завораживает своими удивительными красками жизни и творчества. Музыка Петра Дранги играет в нашей постановке такую же роль, как правильная рама для картины — подчеркивает глубину и точность художественного замысла, – поделилась эмоциями Марина Александрова.

В спектакле-концерте “Фрида” принимает участие созданный Петром Дрангой DYP Orchestra, сборный камерный EDM оркестр, играющий на стыке неоклассики и электронной музыки под управлением Вадима Буянова.

Постановку “Фрида” поддержал фонд Familia De Frida Kahlo, отвечающий за сохранение наследия знаменитой художницы.