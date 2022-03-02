Мнение: Как покончили с Фридом Конвой в Канаде

Про Канаду интересно (для фанатов) в тг-канале Микапрок. А то ведь про Канаду мы тоже почти забыли – а там конные полицейские с дубьём разогнали весь “Фридом Конвой” к чертовой матери, ввели жуткие наказания для всех, кто их поддерживал – в общем, вполне показали звериный лик капитализма. Как это произошло? В частности, потому, что Канада – довольно своеобразное государство, да и демократия в нем – весьма условная…

“В Канаде продолжает разыгрываться спектакль вокруг «Freedom Convoy 2022».

Газеты захватили фантазийные сцены из последнего «Безумного Макса»: прорыв государственной границы, марш на крупные города вооруженных и слабо владеющих собой мужчин среднего возраста, агрессивный расизм их публичных выступлений и безусловный цинизм в обращении к официальным регламентам борьбы с атипичным коклюшем.

Картина, прямо скажем, тянущая минимум на восстание «6 января», а то и на «желтые жилеты», с кем, дальнобойщики, кстати, уже начали себя сравнивать.

Если добавить ко всему сказанному прятки Трюдо-младшего и истерику полицейского руководства Торонто, паззл окончательно сложится.

Ни дать ни взять — революция.

На самом деле, мы достаточно мало интересуемся социальной жизнью Канады, а там есть на что посмотреть и взять на вооружение.

Это очень экзотическая и, в определенном смысле, дикая территория, где все политические процессы на виду. В отличие от куда более сложных США, тут за счет малого масштаба и экономической прозрачности территории всё ясно в 90 случаях из 100 с первого взгляда.

Что такое реально «Freedom Convoy 2022»?

По сути — типичная профсоюзная акция в североамериканском стиле из благословенных 60-х, с легкой руки желтой прессы превратившаяся в событие планетарного масштаба.

Основной мотив выстраивания кошмарной конструкции вокруг крайне спорного (давайте положим руку на сердце и признаем это) движения дальнобойщиков в резком сокращении гражданских свобод, которые уже не первый раз забывают обсудить с населением. Даже формально, на уровне медиа-оповещения. Как будто такой проблемы нет. А она есть.

Нужно ли включать ограничения на въездные пропуска для определенных категорий граждан? Траффик Канада-США — один из самых крупных в мире. Там в буквальном смысле зарыты десятки миллиардов за каждый день простоя.

Возможно, но ведь нужно было разработать соответствующий механизм, этих людей зарегистрировать и конфликт уладить на более низком уровне, чем пытаются сделать сейчас.

Проблема в следующем: никакого содержательного диалога о Freedom нет, поэтому нужна вторая часть словосочетания — Convoy.

Мы не ЗА что-то конкретное, а ПРОТИВ импровизированных террористов, подрывающих нашу (несуществующую даже на бумаге) демократию.

В таком залоге всё обсуждение и протекает. Люди без содержательных требований противостоят другим людям без содержательной платформы.

Замечательно.

В чем реальная дилемма Канады, о которой в связи с дальнобойщиками имеет смысл упомянуть?

Это страна с гигантскими проблемами распределения доходов между территориями и, в принципе, территориальными конфликтами между субъектами. Дело не только в этнической разобщенности, сколько в клубке наследственных болезней XVIII века, природа разрешения которых лежит в республиканском поле. Его нет и пока не предвидится.

Корректное название парламентской демократии — конституционная монархия, управление уровня доминиона.

Выборы проходят по очень странной системе, фактически не представляющей большую часть избирателей (см. Single member plurality). Каждая следующая партия по числу голосующих отступает от предыдущей кратно. Таким образом лидер гонки с минимальным преимуществом, иногда менее 1%, может взять большинство мест в представительных органах власти.

Степень коррумпированности и, если так можно выразится, затхлости происходящего обсуждают ежегодно, но никаких реальных шагов нет. Монархия не подразумевает наличия сложного балансира по другую сторону баррикад.

Отсюда еще один смешной казус: у Канады нет и никогда не было ограничений на общий срок исполнения своих обязанностей публичными политиками. Трюда-младший избрался третий раз, а его отец отслужил четыре цикла. Мог бы и еще, как минимум, один.

Картина типичная, хороших и проверенных слуг менять крайне не желательно.

Каждый Виндзор об этом знает с детства.

Если такой верх, то какой низ?

Не менее причудливый. У одной из ведущих экономик мира нет и не было никогда единого представления о правах своих граждан. Они могут разниться не только от одной провинции к другой, но и от одного крупного населенного пункта к соседнему в пределах той же территориальной единицы.

Встречаются интересные комбинации. Скажем, жители Канады не имеют права на обеспечения своих жилищ проточной водой.

Вопросы вызывает состояние местной экологии. Даже без учета разговоров о пресловутом «глобальном потеплении» государственные регуляции явно недостаточны для отслеживания всего спектра явлений в этой области. Масса судебных дел об отсутствии элементарных мер по очистке территорий, прилегающих к крупным производственным комплексам.

По старой колониальной традиции, Гринпис менее всего активен там, где он более всего нужен, а местные выскочки время от времени пропадают бесследно с радаров. И никого это не беспокоит, кроме добросердечного соседа с Юга 🙂

Характерная черта всех британских доминионов, включая Новую Зеландию или Сингапур.

Всё поле реальной экономики заняли не более трех дюжин крупных картелей. 5 банков = 95% всех финансовых операций, на 3 торговые сети приходится 89% всего розничного оборота, на 8 ресторанных сетей почти 70% посетителей.

Больше и не нужно, а меньше — линяют интересы реальной администрации Канады. Там все принадлежит набору семей, большей частью с островов.

Отсюда же пример с легализацией марихуаны при помощи полицейского управления. Монструозная портовая мафия, наводящая шороху вплоть до Тихуаны и, как мы говорили, активно действующая в Сиэтле и прочий тихий ужас.

Можно продолжать бесконечно. Одна цифра пропавших без вести — несколько десятков тысяч человек в год, которых никто не ищет за невозможностью организоваться, наводит на мысль о каком-то инопланетном заговоре.

На этом фоне главные злодеи — чуть ли не единственные лояльные всем регуляциям дальнобойщики.

Нашли карикатуру и держатся за нее обеими руками.

В противном случае надо обсуждать что-то из списка выше, но это долго, сложно и бесперспективно”.