Новости администрации Рыбинска

Мемориал «Огонь Славы» в Рыбинске вновь ждет реконструкция

Мемориал «Огонь Славы» в Рыбинске ждёт капитальная реконструкция. Работы такого характера выполнялись в городе в 2015 году. Но тогда было принято неправильное проектное решение, из-за которого ежегодно весной разрушается облицовочное покрытие.

Чтобы понять причину постоянного разрушения плиточного покрытия мемориала «Огонь Славы» была проведена экспертиза.

— Мы привлекли строительных специалистов, которые выяснили, что под ступенчатыми спусками не сделано монолитного основания. Сваи под ступенями дают деформацию, и облицовка на них постоянно отваливается. Необходимо в этот раз выполнить реконструкцию качественно. Поэтому для разработки проекта привлекли рыбинскую «Верхневолжскую производственную сеть». Компания занимается проектом. Саму реконструкцию будем планировать, как только получим проектно-сметную документацию, потому что пока у нас нет стоимости работ. И соответственно в бюджет финансирование заложено не было, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Весной мемориал приведут в порядок, его ждёт косметический ремонт. Работы закончат до празднования Дня Победы.

Рабочая встреча с новым руководителем Рыбинской генерации

Сегодня и.о. главы Рыбинска встретился с генеральным директором теплоснабжающего предприятия Сергеем Лыковым. К управлению организацией новый руководитель преступил в конце февраля. Рабочая встреча была посвящена разработке производственной программы по ремонту на сетях, чтобы выйти из коммунального коллапса, который произошёл в этом отопительном сезон в городе.

Сейчас основная задача Рыбинской генерации, которую перед организацией ставит администрация города, это в самые короткие сроки перейти к плановой замене коммуникаций, а не к аварийному ремонту. Рыбинской генерации нужно актуализировать производственную программу и начать замену сетей с Полиграфа и Северного, где в этом отопительном сезоне возникли серьезные проблемы.

— От точечных работ предприятию необходимо переходить к замене целых участков центральной системы теплоснабжения, а это уже совсем другой уровень ремонта, который обеспечит более надежное отопление. Сейчас мы вместе готовим план работы. На следующей неделе проведем еще одно совещание, где более детально определим весь спектр работ и финансирование. Я вижу готовность нового руководства к совместным действиям по этому вопросу, — сказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Показатель аварийности на рыбинских тепловых сетях по сравнению с 2021 годом вырос в городе на 40 %. Износ коммуникаций составляет 80 %. Чтобы избежать повторения коммунального коллапса, который случился в этом отопительном сезоне в Рыбинске, Рыбинской генерации необходимо нарастить темпы замены сетей до девяти километров в год. Это минимум.

— По нормативу нам необходимо менять порядка 4 % сетей, но чтобы переломить ситуацию, данный показатель необходимо увеличивать. Я считаю, до 15-20 км в год, чтобы минимизировать количество отключений и получить положительную динамику. Этим вопросом, как раз и занимаемся, в том числе и планированием. Источники финансирования, которые мы можем использовать в 2022 году, прорабатываем. Возможно, получится перераспределить часть средств из инвестиционной программы, — прокомментировал генеральный директор ООО «Рыбинская генерация» Сергей Лыков.

Напомним, 25 января в правительстве Ярославской области состоялась встреча Михаила Евраева с Алексеем Рябченковым, на которой глава региона пообещал содействие в увеличении инвестиционной программы «Рыбинской генерации» для замены коммуникаций при условии составления городом дорожной карты.

В Рыбинск приходит социальный проект «Осторожно, люк»

Проблема незакрытых люков подземных коммуникаций вышла далеко за пределы муниципальных образований. Социальный проект «Осторожно, люк» создан при поддержке добровольцев движения «ЛизаАлерт» и некоммерческой организации «Центр поиска пропавших людей» для решения проблемы незакрытых колодцев в городах и населенных пунктах на территории страны.

Тема участившихся краж крышек кс колодцев подземных коммуникаций в последнее время для Рыбинска стала особенно актуальной. С начала года коммунальные предприятия недосчитались в общей сложности более 100 крышек ливневой канализации, водопроводных, телекоммуникационных и тепловых сетей.

Открытые люки создают серьезную опасность взрослым и детям, животным, а также способствуют аварийной ситуации на дорогах.

Сообщество #осторожно люк представлено в социальных сетях: ВКонтакте https://vk.com/ostorozhnolyuk, Твиттере и Инстраграм, а также в мессенджере Телеграм .

#осторожнолюк – это возможность широко информировать общество, органы власти, соответствующие структуры по выявленным случаям открытых люков, а также помощь в максимально быстром устранении проблемы.

– Чтобы отправить информацию в сообщество, необходимо сфотографировать открытый люк с привязкой к конкретной территории: на фоне соседних объектов инфраструктуры или природы, адресной таблички на ближайшем доме, можно снять обзорное горизонтальное видео с комментариями. Зафиксировать свое положение и открытый колодец можно с помощью Яндекс.карты , а затем оперативно направить информацию в группу #осторожно люк для публикации поста, – поясняют кураторы проекта.

Администраторы сообщества связываются с представителями власти на местах, передают информацию о возникшей проблеме для скорейшего ее устранения.

В Рыбинске решением проблемы незакрытых дорожных колодцев занимаются не только на информационном уровне, но и предпринимают превентивные меры. Пресечь воровство получится в том случае, если не будет возможности сдать украденные люки в металлолом.

– Встретился с приемщиками металлолома. Говорили о том, что недопустимо принимать в лом украденные крышки колодезных люков. В открытый колодец может упасть любой – ребенок, взрослый, ваш близкий и вы сами. Никто не застрахован от опасности, которую несут эти кражи. Удалось найти взаимопонимание. Владельцы пунктов приема металла обещали делать фото тех, кто пытается сдать в лом крышки в Рыбинске. Информация будет поступать в администрацию, будем взаимодействовать с полицией, – подчеркнул Алексей Рябченков, и.о. главы администрации города Рыбинска.

В Рыбинске только порядка 1500 колодцев относятся к системе городской ливневой канализации, не считая водопроводных, телекоммуникационных и сетей других предприятий. Сообщить о пропаже крышки с люка можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: (4855) 295-112, также можно написать в официальную группу администрации города Рыбинска в социальных сетях.