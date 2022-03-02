Разработано экологически чистое топливо

В рамках новой работы специалисты из Кембриджского университета нашли метод, который позволяет получать экологически чистое топливо. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Chemistry.

Ранее исследователи получили информацию, подтверждающую, что загрязняющие выбросы углерода можно перерабатывать в топливо, которое не вредит окружающей среде.

Был найден метод для значительного повышения эффективности процесса переработки углеродных выбросов в экологически чистое топливо. Этого удалось добиться при помощи точной настройки условий раствора и различных вычислительных методов.