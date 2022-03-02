 

Разработано экологически чистое топливо

02.03.2022, 16:58, Новости дня
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В рамках новой работы специалисты из Кембриджского университета нашли метод, который позволяет получать экологически чистое топливо. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Chemistry.

Ранее исследователи получили информацию, подтверждающую, что загрязняющие выбросы углерода можно перерабатывать в топливо, которое не вредит окружающей среде.

Был найден метод для значительного повышения эффективности процесса переработки углеродных выбросов в экологически чистое топливо. Этого удалось добиться при помощи точной настройки условий раствора и различных вычислительных методов.



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