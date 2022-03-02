 

ЦБ: Россияне по-прежнему могут оплачивать зарубежные товары в рублях и валюте

02.03.2022, 16:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские резиденты смогут покупать зарубежные товары и оплачивать коммунальные услуги, обучение и лечение рублями и валютой, сообщил Центробанк России.

«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, самозанятые лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», – цитирует ЦБ РИА «Новости».

Так в регуляторе ответили на вопрос, смогут ли резиденты покупать товары за рубежом, оплачивать услуги, включая коммунальные услуги за недвижимость, находящуюся за рубежом, платить за обучение и медицинские услуги.

Напомним, Евросоюз в среду запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Также банкноты нельзя направлять любым физическим и юридическим лицам, организациям или российским госорганам, в том числе ЦБ, для использования на территории страны.

Исключение будет сделано для использования в личных целях физическими лицами, путешествующими в Россию, или ближайшими членами их семей, путешествующими с ними, и для дипломатов.

Ранее ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты РФ в связи с военной операцией на Украине.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / В РФ отмечают День государственного герба

28.07 / Eastman Kodak получит от правительства США кредит на производство фармацевтических ингредиентов

14.02 / “Действовать нужно немедленно”. Украинские деятели культуры обратились к мировым лидерам с призывом о мире

14.12 / Захарова оценила «успехи» дипломатии ЕС «соболезнованиями»

13.08 / Российского триатлониста, выступившего на Олимпиаде, поймали на допинге

04.08 / Apple оставит свои компьютеры без сторонних процессоров

22.10 / Парламент Киргизии снизил избирательный порог для партий на выборах

24.11 / “Малышка – вкусняшка”, “Как кошка”. Звезда “Сватов” Кошмал снялась голой

10.08 / “Не всем пассажирам удобно делать шпагат”. “Укрзалізниця” попала в скандал из-за поезда из Киева в Одессу

12.02 / Грустно, но спокойно – китайцы не прочь отпраздновать Новый год без разъездов и назойливых расспросов родственников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика