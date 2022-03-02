 

Гергиева в «Ла Скала» заменили другим российским дирижером

02.03.2022, 16:55, Новости дня
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Управлять оркестром в «Пиковой даме» Петра Чайковского в миланском оперном театре «Ла Скала» вместо Валерия Гергиева будет 28-летний российский дирижер Тимур Зангиев, который приступит к работе с 5 марта, информирует руководство театра.

Ранее руководство учреждения культуры потребовало от Гергиева четко сформулировать свою позицию по отношению к спецоперации на Украине, его попросили выступить против и поддержать мирное разрешение конфликта.

«При отсутствии ответа через шесть дней и за три дня до выступления, другое решение оказалось неизбежно», – говорится в коммюнике «Ла Скала», передает РИА «Новости».

О решении Валерию Гергиеву сообщил управляющий театра Доминик Мейер. Показ оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского запланирован с 5 по 13 марта, всего запланировано четыре представления.

Ранее «Ла Скала» сообщил о решении оперной певицы Анны Нетребко временно приостановить работу. Она не примет оперы «Адриана Лекуврер» Франческо Чилеа на сцене миланского театра с 9 марта.



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