Материал наволочки и поза имеют значение: как избежать появления морщин во время сна

Всем давно известно, что здоровый сон – не менее семи часов – является обязательным условием красивой внешности. Невозможно хорошо выглядеть, если вы страдаете от недосыпания. Если в 20 лет организм еще способен моментально восстанавливаться, то после 30 лет сделать это гораздо сложнее. Сон в достаточном количестве способствует регенерации клеток, это научно доказано.

Но не все так радужно! Сон и здоровый внешний вид – не всегда одно и то же. Если вы много нервничаете в течение дня, не имеет значения, как много вы спите. Важно не просто спать – но и делать это правильно! В противном случае вам просто не избежать появления морщин на коже лица! Избавиться от таких морщин будет крайне непросто, легче их предотвратить, чем пытаться каким-то образом их “победить”.

Основные ошибки

Самая распространенная ошибка – сон в неправильных позах. Дело в том, что он провоцирует преждевременное старение, кожа гораздо активнее теряет тонус. Самые вредные позы – на боку или животе. Если вы так спите, морщины появятся раньше и в большем количестве. В первую очередь пострадает зона декольте, шея и лицо. Прикосновение к подушке, давление на лицо способствуют образованию морщин, особенно когда в таких позах вы находитесь несколько часов подряд.

Первые признаки сна в неправильных позах особенно отчетливо становятся заметны после 30, иногда после 35 лет. В этот период снижается уровень природной гиалуроновой кислоты, а вместе с ней и выработка коллагена. Соответственно, кожа истончается, что увеличивает риск каких-либо повреждений.

Те, кто спит на спине, выглядят существенно моложе тех, кто спит на боку и животе. У них гораздо меньше морщин. Если вы спите преимущественно на одном боку, это тоже будет заметно – особенно на шее, где кожа очень тонкая. Как вы можете предотвратить образование морщинок во время сна? Вот несколько полезных советов!

Поза во время сна

Перестаньте спать на животе! Безусловно, потребуется некоторое время, чтобы изменить свои привычки, но ваша кожа очень быстро отблагодарит вас. На боку спать также не рекомендуется. Лучший вариант для вашей кожи – сон на спине.

Выбор наволочки

Наволочка – как и поза – тоже должна быть правильной. Точнее, нужно внимательно относиться к материалу, из которого она изготовлена. Отдавайте предпочтение дышащим и тонким тканям, например, хлопку. Чем плотнее материал, тем грубее складки, а значит, тем сильнее отпечаток, который останется на вашей коже. Отличный выбор, по словам экспертов, – натуральный шелк.

Правильная подушка

Важна не только наволочка, но и то, на что именно она надета. Отдайте предпочтение эргономичной ортопедической подушке. Такая подушка позволит вам принять правильное анатомическое положение, шея сразу почувствует себя лучше. А это, разумеется, сразу скажется на состоянии вашей кожи.

Антивозрастная косметика

Средства по уходу должны содержать антивозрастные компоненты. Очищайте, увлажняйте и тонизируйте кожу каждый день. Важны и питательные свойства косметики, она должна содержать антиоксиданты, ретинол.

Подводя итоги, можно сказать, что предотвратить появление морщин не так сложно. Главное – комплексный подход!