Скандалы: «Мы артисты, мы вне всего этого»

Военная операция на Украине показала истинные лица российского шоу-бизнеса

Происходящие на Украине события не оставили никого равнодушными — все, включая знаменитостей, стараются высказать свое мнение. Кто-то для того, чтобы примазаться к теме, другие — от небольшого ума, есть и те, кого эти события непосредственно коснулись. Так, например, певица Светлана Лобода не перестает записывать сторис, в которых со слезами на глазах рассказывает о том, что происходит на Украине.

«Мое сердце разрывается. С пяти утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно!! Господи, остановите все это. Я просто плачу», — написала Лобода в своем Instagram.

Для тех, кто не знаком с творчеством Лободы, расскажем: девушка родилась в Киеве, недолгое время проработала в составе российской «Виагры», а после начала сольную карьеру, которая по стечению обстоятельств у нее прекрасно сложилась в России и странах СНГ. В России артистка считалась одной из самых дорогих.

Гонорар за один концерт составлял более 1,4 миллиона рублей. На корпоративных концертах Светлана выступала почти за пять миллионов рублей, недостатка в заказчиках не наблюдала. По данным СМИ, в Москве девушка владеет трешкой, доставшейся от бабушки, апартаментами в центре города (стоимость недвижимости от 40 миллионов рублей).

На Украине Светлана Лобода все эти годы практически была изгоем, поскольку во время военных событий в Донбассе в 2014 году она вела активную концертную деятельность в России, выступала на радио и телевидении, а также на закрытых вечеринках российских олигархов.

Интересно, что тогда, комментируя военные события, девушка не проронила ни слезинки.

«Какая, к черту, разница, какая это страна: Россия, Украина, Казахстан… То, что происходит в политике, нас вообще не касается. Мы артисты, мы вне всего этого», — заявила Светлана Лобода.

Интересно, что коллега Светланы по сцене, певица Ани Лорак предпочитает особо не комментировать ситуацию.

31-летняя телеведущая Регина Тодоренко — уроженка Одессы. Девушка давно живет и работает в России. Сейчас в своем Instagram девушка призывает к миру, собирает помощь украинским жителям. Девушка входит в список Forbes как один из самых богатых российских блогеров.

При этом в день трагедии в Одесском доме профсоюзов, где заживо сожгли людей, Регина опубликовала в Instagram беззаботный снимок из салона красоты. «Я просто тогда не знала, что происходит в моей стране, — попыталась объясниться Тодоренко. — Я стараюсь не лезть в политику и не говорить об этом, потому что я мало в этом понимаю. Даже с родителями не говорим на эту тему, чтобы не разводить скандал».

Стоит отметить, что пару лет назад о заработках Регины cообщалось, что она получает порядка 1,2 миллиона долларов.

Еще одна певица из «Виагры», красавица Вера Брежнева призвала молиться за Украину. Притом что на протяжении последних 15 лет девушка живет и зарабатывает в России.

«​​Мои муж и мама, семья младшей сестры в Киеве. Они прячутся от бомбежек в подвалах. У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», — пишет Вера.

При этом, когда происходил вооруженный конфликт на востоке Украины, Брежнева предпочитала не обращать на это внимание.

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова, хоть и уроженка России, но также решила вставить свои пять копеек.

«​​Хватит стрелять по людям, вернитесь домой», — написала она.

А ведь еще пару лет назад девушка опубликовала на своих страничках в соцсетях провластный пост за деньги, который агитировал ее фолловеров идти голосовать за поправки к Конституции.

Самой адекватной в этой ситуации выглядит российский блогер Ида Галич. Девушка не стала делить людей на своих и чужих, а просто организовала сбор для тех, кто в этом нуждается. В первую очередь — для молодых мам с маленькими детьми.