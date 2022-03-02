 

“Этот народ победить нельзя”. В Николаевской области жители захватили российский комплекс стоимостью $15 млн

02.03.2022, 16:22, Новости дня
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“Терпеть не могу победных реляций, бряцаний оружием и шапкозакидательства. Война – это страшное горе. Но этот народ победить нельзя”, – написал Филатов.

Он сообщил, что местные жители даже не подозревали, какой ценный трофей завоевали.

“Сегодня колхозники из Баштанки, сами того не понимая, отжали и сожгли новейший хваленый комплекс “Панцирь-С” стоимостью $15 млн”, – говорится в сообщении.

Филатов добавил, что сопровождавшие комплекс оккупанты разбежались “по украинским полям, как крысы”.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4912201052195086&id=100002157183088

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – “демилитаризация и денацификация Украины”. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня “Град” и “Ураган”.

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

По данным на утро 2 марта, оккупанты потеряли 5840 человек личного состава. Также уничтожено более 60 самолетов и вертолетов, 862 боевые бронированные машины, 85 артиллерийских систем и множество другой техники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав “привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии”. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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